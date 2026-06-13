Congo-Brazzaville: 6e édition de la Traversée du Mayombe - Les organisateurs se disent prêts

A l'approche de la 6e édition de la Traversée du Mayombe, du 20 au 26 juin, Rodrigue Dinga Mbomi, le président de l'association Marcher courir pour la cause (MCPLC) a assuré que tout est prêt pour faire de cette édition la plus impactante que l'année dernière.

« On se prépare toujours avec le même engagement, la même détemirnation et la même volonté d'impacter nos communautés », a déclaré Rodrigue Dinga Mbomi. La Traversée du Mayombe traduit, en effet, l'engagement des membres de l'association à lutter contre le diabète à travers la promotion de la santé et de l'activité physique comme outil de prévention.

« Cette année, on a un engagement encore plus fort de l'Organisation mondiale de la santé avec laquelle nous avons signé un protocole pour évaluer, de manière pratique et scientifique, l'impact du projet comme la Traversée du Mayombe sur la santé de la population. Nous intégrons la dimension scientifique cette année parce qu'elle nous a démontré que la Traversée du Mayombe, à travers l'activité physique, a un impact sur la santé de la population », a-t-il commenté.

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Durant cette 6e édition édition, l'association procédera à la pose de la première pierre de la maison sport et santé à Madingou, chef-lieu du département de la Bouenza. Ce sera la deuxième après celle de Brazzaville. La maison sport et santé a pour mission de contribuer à la santé de la population.

Rodrigue Dinga Mbomi a estimé que la cause du diabète n'est pas portée assez haut. Il plaide pour en faire une cause nationale pour que les gens se mobilisent autour de la maladie. MCPLC s'est fixé comme défi la sensibilisation, le dépistage et la prise en charge.

En tant qu'organisation non gouvernementale, elle avait dépisté pour le compte de l'année 2025 près de 8 000 personnes et 3 000 durant la Traversée du Mayombe. Pour la présente édition, elle a l'ambition de faire plus. « Quand on voit comment la maladie est en train de se propager dans nos communautés, on ne peut pas être satisfait de ce résultat. On doit faire beaucoup plus que cela. Il faut alerter la population », a assuré Rodrige Dinga Mbomi.

Pour cette édition, le circuit est le même. Il n'y a pas d'innovations particulières sinon mettre l'accent sur la sensibilisation et le dépistage. La Traversée du Mayombe se déroulera comme lors de la première édition en six étapes : Malélé-Mvouti (64 km), Mvouti -Dolisie (45 km), Dolisie-Nkayi (50 km), Nkayi-Loutélé (50 km), Loutété-Mindouli (50 km) puis Igné-Brazzaville (45 km).

Elle va connaître la participation de près de 700 marcheurs. Un chiffre revu à la hausse d'autant plus que la première édition organisée en 2021 ne comptait que douze marcheurs ordinaires qui ont fait les choses extraordinaires telles parcourir Pointe-Noire-Brazzaville à pied. Au fil des éditions, le nombre de participants a doublé.