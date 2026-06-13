Congo-Brazzaville: Gouvernance financière - La CNTR mobilise les partenaires autour de son plan stratégique 2025-2029

La Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques (CNTR) a organisé, le 12 juin à Brazzaville, une rencontre de concertation de haut niveau avec les partenaires techniques et financiers, les institutions publiques, le secteur privé et la société civile. Tenue avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), cette rencontre visait à présenter les orientations de la commission et à mobiliser les ressources nécessaires à la mise en oeuvre de son plan stratégique 2025-2029.

Dans son allocution, le président de la CNTR, Joseph Mana Fouafoua, a rappelé que cette structure a pour mission de veiller à l'application du code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques. Elle intervient notamment dans la promotion de bonnes pratiques, la réalisation d'études et d'analyses, le contrôle de la gestion des ressources publiques ainsi que la diffusion d'informations sur la gouvernance financière.

Pour lui, les défis de gouvernance financière continuent d'affecter les capacités de l'État à répondre aux besoins de la population. « La baisse des recettes fiscales exacerbée par l'insuffisance de la transparence et de la redevabilité dans la gestion des finances impacte négativement les niveaux des ressources publiques et les capacités à fournir à la population une offre de services publics suffisante et de qualité », a-t-il déclaré.

Un plan stratégique ambitieux à financer

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Élaboré et adopté en 2024 avec l'appui du Pnud et du cabinet BMP Consulting, le plan stratégique de la CNTR couvre la période 2025-2029 et s'accompagne d'un plan d'action triennal 2025-2027. Structuré autour de plusieurs programmes et actions prioritaires conformes à ses missions, ce plan nécessite toutefois des moyens financiers importants dans sa mise en oeuvre. Les coûts prévisionnels sont estimés à plus de 8,3 milliards FCFA sur cinq ans. Or, la subvention de l'État, qui constitue aujourd'hui la principale source de financement de l'institution, reste insuffisante pour couvrir l'ensemble des besoins.

Cette situation explique plusieurs difficultés auxquelles la CNTR fait face, notamment l'absence de siège propre, la non-mise en place d'un secrétariat général, la production limitée de rapports annuels et d'études spécialisées ainsi que la réduction des missions de contrôle sur le terrain.

Appel aux partenaires pour accompagner la CNTR

Face à ces défis, la commission a lancé un appel aux partenaires techniques et financiers afin d'accompagner l'exécution de son plan stratégique. « C'est ici le sens de l'appel que nous lançons à l'endroit des partenaires techniques et financiers et des institutions nationales publiques et privées. Nous souhaitons vivement qu'au sortir de la présente rencontre, plusieurs autres partenaires techniques et financiers du Congo emboîtent le pas au Pnud au regard de la densité des actions retenues dans le plan stratégique », a fait savoir Joseph Mana Fouafoua, président de la CNTR.

Par la voix de sa représentante résidente au Congo, Adama-Dian Barry, le Pnud a réaffirmé sa volonté à soutenir la CNTR dans la mise en oeuvre de son plan stratégique et a rappelé l'importance de la transparence dans le développement des États. « La transparence est à la bonne gouvernance ce que l'eau est à la vie », a déclaré Adama-Dian Barry, estimant qu'aucun système performant ne peut exister sans un cadre fondé sur la transparence et la redevabilité.

Plusieurs autres institutions présentes, dont le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les agences du système des Nations unies, la société civile, le secteur privé et quelques structures étatiques conviées ont salué l'initiative et exprimé leur disponibilité à soutenir également les efforts de la CNTR, notamment en matière de renforcement des capacités, de digitalisation des finances publiques et d'amélioration de la gouvernance.

« Loin d'être une institution parmi d'autres, elle est un véritable outil au service de la bonne gouvernance et mérite d'être dotée de manière adéquate en ressources humaines et financières », a soutenu Abdourahamane Diallo, coordonnateur résident du système des Nations unies et président de la Troïka, tout en s'engageant à poursuivre le plaidoyer auprès des partenaires pour favoriser les synergies autour du projet porté par la CNTR.

La rencontre a également permis d'informer les participants de la préparation prochaine des assises nationales sur la gouvernance, qui devront approfondir la réflexion sur la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques en République du Congo.