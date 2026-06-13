Congo-Brazzaville: Nations Unies - Des progrès enregistrés dans la collaboration malgré la conjoncture internationale difficile

Les agences du Système des Nations unies (SNU), conduites par le coordonnateur résident, Abdourahamane Diallo, ont présenté le 12 juin à Brazzaville leur rapport des activités menées durant l'année 2025 au Congo. Les principaux résultats obtenus, en collaboration avec le gouvernement congolais, ont démontré des avancées majeures en dépit des contraintes économiques.

Face aux acteurs de la presse nationale, le rapport publié a mis en lumière les réalisations, les défis rencontrés et les enseignements tirés dans la mise en oeuvre du cadre de coopération avec le Congo dans plusieurs domaines, notamment la gouvernance, l'éducation, la santé, l'eau, l'assainissement, la protection sociale ainsi que la diversification de l'économie. Plus de 64 millions de dollars ont été investis pour des services rendus à la population congolaise.

Ce rapport a également servi à informer sur la fin du cycle du programme d'aide au développement 2022-2026 et à analyser les contours d'un renouvellement de ce programme allant de 2027 à 2031. « Ces résultats revêtent une signification particulière lorsqu'ils sont analysés à la lumière du contexte international actuel. Le système multilatéral est confronté à des défis sans précédent, notamment la multiplication de crises humanitaires, climatiques et sécuritaires ainsi qu'à une réduction progressive des ressources financières disponibles pour la coopération internationale », a indiqué la représentante de l'Unesco, Fatimata Barry.

Statistiques des secteurs effectués

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Le SNU a soutenu en 2025 le renforcement de la gouvernance et de l'État de droit, en améliorant la planification, la coordination et la redevabilité. Vingt-deux recommandations internationales ont été appliquées dans le domaine des droits humains. Deux grandes campagnes nationales ont sensibilisé plus de 40 000 personnes à l'égalité des genres, formé 490 leaders communautaires et mobilisé 5 200 citoyens. L'accès à la justice a été renforcé par la formation des forces de sécurité et des magistrats aux violences basées sur le genre.

Trois lois majeures ont été adoptées. La procréation médicalement assistée, les droits des personnes âgées et des personnes handicapées. Plusieurs agents d'état civil ont été formés pour prévenir l'apatridie. De nombreux journalistes et étudiants ont été formés sur l'intelligence artificielle, la couverture électorale et la lutte contre la désinformation. Enfin, dans le département du Pool, 20 000 bénéficiaires dont 7 500 ex-combattants ont été accompagnés dans leur réintégration sociale.

Au niveau de l'éducation, les Nations unies ont poursuivi leurs investissements dans les infrastructures, les équipements et le renforcement des capacités. La construction et l'équipement de salles de classe préscolaires, ainsi que la distribution de manuels et kits scolaires ont permis d'améliorer les conditions d'apprentissage de milliers d'enfants. La qualité de l'enseignement a également été renforcée, avec la formation de plus de 1000 enseignants, éducateurs et encadreurs aux technologies éducatives, à la pédagogie numérique et à l'approche par compétences.

L'alimentation scolaire a constitué un levier essentiel de rétention et de réussite. Des élèves répartis dans plus de 515 écoles ont bénéficié de repas scolaires réguliers. Plus de 600 enseignants et professionnels ont été formés. Les campagnes communautaires et numériques ont permis de sensibiliser des milliers de jeunes aux enjeux de santé reproductive, de prévention du VIH, des violences basées sur le genre et du cyberharcèlement.

Dans le secteur sanitaire, de l'eau, de l'assainissement et la protection sociale, les données collectées présentent un investissement à hauteur de 57% des ressources engagées par rapport aux autres domaines.

A ce niveau, la couverture vaccinale enfantine a progressé et le nombre d'enfants non vaccinés a significativement baissé. Les interventions nutritionnelles ont permis de dépister et de traiter de nombreux enfants souffrant de malnutrition, avec un taux de guérison très élevé, dépassant les standards internationaux.

Des milliers d'enfants et de femmes ont bénéficié d'actions de prévention. Des kits de santé reproductive ont été largement distribués, et de nombreuses survivantes de violences basées sur le genre ont été prises en charge, tandis que des centaines de milliers de femmes et d'adolescents ont eu accès à des services essentiels. Des cliniques mobiles ont soigné des dizaines de milliers de personnes dans des zones enclavées.

L'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène a été amélioré pour plus de 54 700 personnes, y compris des élèves. La prise en charge gratuite du VIH et de la tuberculose a été renforcée, avec des milliers de jeunes dépistés. Aussi des dizaines de milliers de réfugiés et de personnes touchées par des inondations ont-ils été assistés. Quatre millions de dollars ont été distribués en transfert monétaire pour renforcer la résilience alimentaire.

Diversifier le potentiel économique

Les agences des Nations unies ont soutenu la diversification économique, l'emploi des jeunes et l'entrepreneuriat à travers plus de 1600 jeunes qui ont bénéficié d'un accompagnement personnalisé vers l'emploi.

Le programme Stagi a permis à des jeunes d'obtenir des stages, et plusieurs d'entre eux dont 60 % de femmes ont bénéficié d'opportunités d'insertion professionnelle. Par ailleurs, 5 000 entreprises de jeunes ont été formalisées dans le cadre du programme « Un jeune une entreprise » pour faciliter leur accès au financement et aux marchés.

Et dans le secteur agricole, 726 producteurs de manioc et haricots ont été formés aux bonnes pratiques. « Les agences, les fonds et programmes des Nations unies ont réussi à atteindre, voire à dépasser plusieurs des objectifs qui leur étaient assignés dans le plan cadre de coopération », a rappelé la représentante de l'Unesco.

Pour elle, cette capacité d'adaptation démontre que l'efficacité de l'action des Nations unies ne se mesure pas uniquement à l'ampleur des ressources mobilisées, mais également à la qualité des partenariats établis, à l'innovation dans les approches et à l'engagement constant des équipes sur le terrain.

Nonobstant les quatre domaines présentés, trois priorités transversales ont été fixées par le SNU pour la suite de son partenariat avec le Congo. La jeunesse, comme richesse humaine du Congo; l'intervention dans les zones de convergences: la Likouala, la Lékoumou et le Pool en raison de leur fort niveau de vulnérabilité et la protection de l'environnement. « Ensemble, nous continuerons à faire de la coopération un levier de transformation au service de toutes et tous, sans laisser personne de côté », a déclaré le coordonnateur résident du SNU, Abdourahamane Diallo.