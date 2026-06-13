Congo-Brazzaville: Parité homme-femme - La Franco-Congolaise Kenneth Bourienne au Haut conseil à l'égalité en France

Dans un post intitulé "Servir une institution : la force du collectif", la Franco-Congolaise Kenneth Bourienne mesure chaque jour la responsabilité particulière que représente le fait de servir une institution depuis qu'elle a l'honneur d'exercer les fonctions de secrétaire générale du Haut conseil à l'égalité (HCE).

Kenneth Bourienne rappelle tout d'abord que le HCE est avant tout une aventure collective. Cette institution est une richesse humaine composée de femmes et d'hommes engagés, aux parcours différents, aux expertises complémentaires, réunis par une conviction commune : faire progresser l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Elle constate que ce qui fait la force d'une instance comme la sienne, c'est précisément cette diversité. Des regards qui se croisent. Des expériences qui s'additionnent. Des débats qui enrichissent. Des convictions qui permettent de construire.

Derrière chaque rapport, chaque recommandation, chaque prise de position, il y a un travail souvent invisible : des auditions, des échanges, des contributions, des heures de réflexion collective.

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La secrétaire générale du HCE en déduit que c'est cette exigence collective qui donne ensuite toute sa force à la parole portée par une institution. « Car, une institution se nourrit d'une pluralité de regards, mais son impact repose aussi sur sa capacité à faire émerger un message commun, clair et cohérent », écrit-elle.

Elle rappelle qu'étant dans une époque où tout s'accélère, où l'on voit souvent le résultat avant le chemin parcouru, il est essentiel de rappeler la valeur du travail de fond. « Les grandes avancées naissent rarement d'une seule personne », confie-t-elle. Et de préciser qu'elles naissent d'un collectif capable de transformer des expertises multiples en avancées concrètes.

Kenneth Bourienne conclut que servir une institution, c'est contribuer à une oeuvre commune, parfois visible, souvent discrète, mais toujours essentielle.

« C'est un honneur de servir, aux côtés de femmes et d'hommes engagés, cette mission républicaine : faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes », a-t-elle écrit.

Le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes est créé par décret du président de la République, François Hollande, et du Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, le 3 janvier 2013. Il a été inscrit dans la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 qui lui confie une nouvelle mission : la rédaction d'un rapport annuel sur l'état du sexisme en France.

Selon ce décret, le Haut conseil à l'égalité « a pour mission d'assurer la concertation avec la société civile et d'animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l'égalité ».