Sénégal: Dr Daouda Seck - 'Il manque 50 000 à 55 000 dons de sang pour atteindre le seuil de l'OMS'

Dakar — Le Sénégal doit mobiliser entre 50 000 et 55 000 dons de sang supplémentaires pour atteindre le seuil minimal de 10 dons pour 1 000 habitants recommandé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a indiqué le directeur du Centre national de transfusion sanguine (CNTS).

"Le pays a enregistré 136 347 dons de sang en 2024, soit un taux de 7,33 dons pour 1 000 habitants, encore en deçà du seuil fixé par l'OMS. L'atteinte de cet objectif nécessitera un volume annuel de 180 000 dons", a déclaré le docteur Daouda Seck.

Il s'exprimait dans un entretien accordé à l'APS en prélude de la Journée mondiale des donneurs de sang commémorée le 14 juin de chaque année.

Pour combler ce déficit, a-t-il annoncé, le CNTS entend renforcer les collectes mobiles organisées à travers le pays, en partenariat avec des associations, des entreprises et d'autres structures communautaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Actuellement, on est en train vraiment de faire de notre maximum pour augmenter nos collectes dites mobiles", a assuré M.Seck.

Le CNTS mise notamment sur la fidélisation des nouveaux donneurs et sur un partenariat accru avec les Forces de défense et de sécurité (FDS), identifiées comme l'un des principaux viviers de donneurs aux côtés des étudiants.

C'est dans ce sens que son directeur envisage une convention avec les Forces armées pour des collectes mobiles régulières au niveau des casernes et camps.

Il a annoncé également des initiatives visant à sensibiliser davantage les jeunes sur l'importance du don de sang, notamment à travers l'éducation civique et la mobilisation de leaders religieux, d'influenceurs et d'autres personnalités appelées à devenir des ambassadeurs du don de sang.

"Il est important que nos jeunes frères et soeurs, fils et filles puissent être très tôt informés de l'importance du don de sang. C'est dans ce sens que je prévois de rencontrer le ministère de l'Éducation nationale", a dit le docteur Daouda Seck, rappelant que le don de sang est un acte citoyen et qu'il est important que les jeunes en soient conscients.

Afin d'inciter plus de personnes au don de sang, le CNTS collabore avec la Croix-Rouge sénégalaise, dans une approche communautaire de mobilisation citoyenne, a-t-il fait savoir.

Il a en outre appelé les pouvoirs publics et les partenaires à renforcer les capacités opérationnelles du centre afin de mieux sécuriser l'approvisionnement en produits sanguins.