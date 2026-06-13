Sénégal: Ouverture à Dakar d'un congrès de promotion de la langue espagnole

La deuxième édition du Congrès de l'espagnol comme langue étrangère en Afrique subsaharienne congrès (CELEAS), destiné à promouvoir la langue espagnole sur le continent africain, a été officiellement lancé samedi à l'Instituto Cervantes de Dakar, a constaté l'APS.

Cette rencontre internationale de deux jours est consacrée à la réflexion sur le rôle de l'espagnol comme outil d'insertion professionnelle, de développement de carrière et de coopération régionale en Afrique, selon ses organisateurs.

"C'est une activité très importante pour nous parce qu'elle renforce l'engagement de l'Institut Cervantes avec cette région de la planète qui est essentielle pour l'avenir de l'espagnol comme langue internationale, comme langue globale dans le monde", a souligné Luis Marina, le directeur des relations internationale de l'institut Cervantes

Il fait savoir que plus de 3 500 000 personnes étudient l'espagnol en Afrique subsaharienne dont 350.000 au Sénégal, sur un total de 25 millions dans le monde.

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"Ce sont des chiffres vraiment extraordinaires. On espère pour la prochaine décennie, que l'Afrique soit d'une certaine manière centrale dans la présence de l'espagnol dans le monde grâce son évolution démographique", a-t-il indiqué.

Le congrès réunit des enseignants, des spécialistes, des représentants institutionnels ainsi que des professionnels des secteurs éducatif et économique afin d'analyser la valeur stratégique de l'espagnol dans des domaines tels que le commerce, le tourisme, la diplomatie, l'éducation et la coopération internationale, lit-on dans les termes de référence.

Il vise à renforcer les réseaux de coopération entre éducation, entreprises et coopération internationale, tout en mettant en valeur le rôle croissant de l'espagnol comme langue d'opportunité dans le contexte multilingue de l'Afrique subsaharienne, mentionne la source.

Elle signale qu'à travers des conférences, des ateliers et des tables rondes, le congrès CELEAS abordera les opportunités d'employabilité liées à l'espagnol, le développement de compétences communicationnelles orientées vers le monde professionnel, ainsi que la promotion de l'espagnol à des fins spécifiques dans le contexte africain.