Sénégal: Kaolack - Un homme arrêté pour viol et présenté à un juge (Police)

Kaolack — Un homme dont l'âge n'a pas été révélé, a été présenté à un juge du tribunal de grande instance de Kaolack à la suite de son arrestation pour viol présumé sur une fille de quatre ans, a appris l'APS de source policière.

L'individu a notamment été arrêté par les éléments de la sûreté urbaine du commissariat central de Kaolack à la suite d'une plainte du père de la présumée victime

A l'appui de sa plainte, le plaignant a affirmé que les faits se seraient déroulés le 08 juin 2026 vers 23 heures. Alertés par les plaintes de l'enfant, les parents ont recueilli ses confidences incriminant directement le suspect, un voisin de quartier, souligne la police dans un communiqué rendu public samedi.

Le suspect aurait attiré la victime sur la terrasse de son domicile, avant de lui imposer le visionnage d'une vidéo à caractère pornographique sur son téléphone portable. Le mis en cause aurait ensuite contraint l'enfant à une fellation, avant de lui retirer son sous-vêtement pour ensuite la violer, rapporte la source.

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Elle signale qu'une réquisition médicale a été immédiatement délivrée afin de référer la victime au centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass. Les conclusions du rapport d'expertise médicale ont mis en évidence la "présence d'éraillures anales avec un hymen intact".

Forts de ces éléments, les agents de la sûreté urbaine du commissariat central de Kaolack ont été déployés sur le terrain, permettant l'interpellation rapide du suspect à son domicile de Gawane.

Conduit au poste de Police et entendu sommairement après la notification régulière de ses droits constitutionnels, le suspect a, dans un premier temps, nié énergiquement les faits.

Toutefois, confronté aux constatations scientifiques du rapport médical et aux détails constants de la déposition de la victime, il est revenu sur ses dénégations, confessant notamment avoir introduit ses doigts dans l'anus de la mineure, ce qui corrobore de manière précise les lésions anales constatées par le médecin légiste, a expliqué la police.