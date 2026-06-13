Sénégal: L'ASER met en service l'électricité dans six villages de Malem Hodar et Koungheul

Malem Hodar — Le directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER), Jean Michel Sène, a procédé, vendredi, dans la soirée, à la mise en service de l'électricité dans six localités des départements de Malem Hodar et de Koungheul, dans la région de Kaffrine (centre), a constaté l'APS.

"Nous sommes ici aujourd'hui pour mettre en service l'électricité dans ces localités, conformément aux instructions du chef de l'Etat, le président de la République Bassirou Diomaye Faye, sous la conduite du Premier ministre Al Aminou Lo", a dit M. Sène.

Cette initiative entre dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle politique sectorielle du ministère de l'Energie et du Pétrole visant à accélérer l'électrification rurale, a-t-il indiqué lors de la cérémonie officielle de mise en service.

La rencontre s'est déroulée en présence des autorités administratives, d'élus territoriaux, de chefs de village et de nombreux habitants venus témoigner leur satisfaction après le raccordement de leurs localités au réseau électrique.

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Le directeur général de l'ASER a salué l'implication des entreprises ayant réalisé les infrastructures ainsi que l'appui des différents partenaires qui ont contribué à la réalisation du projet.

"Nous avons constaté que seulement 40 % des localités du département de Malem Hodar sont actuellement électrifiées. L'ASER rassure les populations que plusieurs autres villages bénéficieront bientôt de l'électricité dans le cadre des projets en cours", a-t-il promis.

Il a rappelé que l'Etat du Sénégal a mis en place le Programme national d'électrification rurale (PNER), afin d'atteindre l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2029.

Les populations des localités bénéficiaires ont exprimé leur soulagement et leur gratitude, estimant que l'accès à l'électricité contribuera à améliorer leurs conditions de vie et à stimuler les activités économiques locales.