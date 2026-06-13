Congo-Brazzaville: Zone militaire de défense n°1 - Le nouveau commandant installé dans ses fonctions

Le colonel-major Aimé Fred Auvrey Nianga, nommé commandant de la zone militaire de défense n° 1, à Pointe-Noire, en remplacement du général Jean Ollessongo Ondaye, appelé à d'autres fonctions, a été officiellement installé le 13 juin par le chef d'état-major général des Forces armées congolaises (FAC), le général de division Guy Blanchard Okoï, à l'issue d'une prise de commandement sur le tarmac de la base aérienne 02/20.

La cérémonie a été marquée, entre autres, par la lecture de l'acte administratif portant nomination du nouveau commandant et le rituel de son intronisation ainsi que de prise de commandement.

Au-delà du caractère protocolaire, cette prise de commandement traduit la continuité de l'action de l'Etat dans le renforcement des capacités opérationnelles des FAC et dans la chaîne de commandement militaire. Elle constitue également un moment de cohésion et de mobilisation autour des missions de défense, de sécurité et de protection de l'intégrité territoriale du pays.

Parcours du nouveau commandant de la zone militaire n°1

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De 2022-2025, le colonel-major Aimé Fred Auvrey Nianga a occupé tour à tour les fonctions de chef d'état-major de la Garde républicaine par intérim, directeur des opérations et de commandant du bataillon d'appui de la Garde républicaine. Après son passage à l'Ecole supérieure de guerre en Angola, il est chef de gestion et planification des cadres de la Garde républicaine, commandant du deuxième bataillon et chef d'état-major du même bataillon.

Auparavant, recruté dans les FAC en 1988 à l'issue du Service national obligatoire, Aimé Fred Auvrey Nianga est nommé au grade de sous-lieutenant après son passage à l'Ecole d'officiers (Académie militaire Marien-Ngouabi) de 1991-1993. De 1994-1997, il a ensuite été nommé chef de service commercial (Détachement au cercle Mess des officiers de Brazzaville).

De 1998-1999, il a suivi un stage d'application à l'Ecole royale d'infanterie du Maroc. En 2001, après l'obtention du diplôme d'état-major à l'Académie militaire Marien-Ngouabi, il est devenu commandant de la première compagnie du premier bataillon de la Garde républicaine. Entre-temps, le colonel-major Aimé Fred Auvrey Nianga a obtenu en 1997 le diplôme de maîtrise en sciences économiques à l'Institut d'économie d'Odessa, en URSS.

Notons que la cérémonie a été clôturée par un défilé militaire.