Congo-Brazzaville: Quand des associations tribales mettent à mal la cohésion nationale

Un territoire bien délimité est subdivisé en plusieurs départements au sein desquels sont constituées diverses ethnies qui forment un peuple solidaire, lié par une histoire commune, avec des emblèmes et armoiries bien définis. Ce qui donne à juste titre une nation indivisible.

Mais là où le bât blesse est que ces différentes ethnies, au lieu d'être une richesse culturelle, se transforment en regroupements tribaux, réfractaires et renfermés sur eux-mêmes, créant des velléités de rejet des autres qui ne sont pas natifs de leur département. Ces regroupements pris dans cette optique sont un vrai danger pour la nation qui se veut solidaire et indivisible.

Et c'est là où naissent des pseudo-associations provinciales au contenu creux et poreux, ou rébarbatifs. Pourtant, des associations ethniques saines, visant des objectifs loyaux, tels le développement socio-économique d'une contrée, sont bien accueillies par la population puisqu' elles ne sont ni sélectives ni partisanes. Elles admettent tous les Congolais quels que soient leurs départements d'origine et fortifient les « idéaux de la nation ».

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Mais quand des associations ethniques vont jusqu'à parler de soi-disant « diaspora » de tel ou tel département basée dans telle ou telle ville ou localité du pays, c'est une idée à condamner, car on n'est jamais « diaspora » dans son propre pays. Ce sont de telles idées qui créent des instincts tribaux et tordent le cou à la nation.

Il est raisonnable que des ressortissants des contrées forment des associations aux objectifs clairs de développement tous azimuts. Et le souhait serait qu'elles soient ouvertes aux autres Congolais natifs d'autres départements qui voudront intégrer une telle dynamique constructive. Des écrits sur des banderoles ou des dépliants du genre « Ne pourrait adhérer à l'association que le ressortissant de la localité concernée » ne devraient plus exister. C'est une antivaleur qui combat l'unité nationale que nous voulons tous et qui s'impose à travers notre devise : « Unité-Travail-Progrès ».

Cessons donc avec des associations « impropres » et « malsaines » car elles tirent le pays vers le bas et créent des réflexes rébarbatifs et tribaux.

A bon entendeur, salut !