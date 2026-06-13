Tunisie: Été et maladies cutanées - Savoir se prémunir contre le soleil et la chaleur

La saison estivale démarre et les précautions à prendre contre les méfaits de la canicule et des impitoyables UV méritent d'être rappelées. Il faut dire que l'été favorise l'émergence et la récidive de plusieurs maladies, notamment cutanées. Dans bien des cas, il risque d'aggraver les pathologies chroniques et inflammatoires. C'est que celles-ci trouvent dans les hautes températures, dans l'humidité et dans la nocivité excessive des rayons ultraviolets, un terrain propice.

Cela dit, l'exposition au soleil constitue, indéniablement, le principal facteur favorable aux pathologies cutanées durant l'été. Elle l'est, en raison de la dangerosité confirmée des UV sur la peau. A défaut de protection optimale, cette dernière encourt non seulement des désagréments provisoires comme les coups de soleil mais aussi l'émergence de maladies cutanées graves comme le cancer de la peau.

Le soleil : premier ennemi de la peau !

Rappelons que les rayons ultraviolets qu'émet le soleil se répartissent en deux catégories : les UVA et les UVB. Si les UVB agissent sur la peau en y provoquant des malaises plus ou moins inoffensifs, notamment des coups de soleil et des brûlures superficielles, les UVA, par contre, pénètrent dans la peau en profondeur et risquent même de modifier les cellules cutanées et d'affecter l'ADN dermique; d'où le risque de cancer.

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Si le pire est évité par coup de chance, certaines répercussions des UV -- certes moins dangereuses sur la peau -- ne pourraient être contournées en l'absence des gestes préventifs requis. En effet, une peau non protégée contre les UV et exposée au soleil endurerait certainement l'accélération de son cycle de vieillissement.

C'est que le soleil représente le premier ennemi de la peau. Il impacte négativement sa santé en accélérant son vieillissement, en altérant sont élasticité naturelle et en l'asséchant, favorisant ainsi l'apparition précoce des rides et des ridules. Pis encore, une exposition répétitive au soleil provoque l'apparition des redoutables taches brunes. Elle camoufle les poussées acnéiques le temps d'un été, anticipant sur un retour en force en hiver.

Boutons de chaleur, lucite estivale et pityriasis versicolor

Encore faut-il noter qu'il n'y a pas que les UV qui peuvent agresser la peau durant l'été : la chaleur aussi ! Multiples sont les problèmes cutanés qui résultent de la forte chaleur. On parle de l'apparition des boutons de chaleur lesquels surviennent suite à l'obstruction des glandes sudorales. Ils surviennent surtout au niveau les plis cutanés, notamment les plis du cou, des aisselles, des cuisses, sous la poitrine mais aussi sur le torse et sur le dos.

Certaines personnes peuvent présenter une allergie au soleil ! Il s'agit de la lucite estivale bénigne, qui se manifeste via des boutons qui démangent. Elle peut s'estomper rapidement, persister suite aux expositions au soleil ou encore récidiver. Autre maladie cutanée estivale : le pityriasis versicolor! Cette pathologie est visible via des taches ou des plaques squameuses blanches ou beiges mais qui peuvent, dans bien des cas, prendre d'autres couleurs, à savoir le rose ou le marron. Elle est due à un champignon.

Le pied d'athlète

D'autres champignons affectent la peau durant l'été. Les mycoses du pied appelées communément «pieds d'athlète» apparaissent suite à la sudation mais aussi à l'exposition prolongée des pieds à l'eau, surtout dans les piscines.

Il est à souligner, par ailleurs, que la chaleur peut déclencher ou aggraver certaines maladies cutanées inflammatoires ou chroniques dont la dermatite, le psoriasis, l'urticaire et l'eczéma.

Prévenir et guérir

Prévenir certaines maladies cutanées estivales est possible. Il suffit d'opter pour des gestes simples et salutaires. D'abord, il convient de protéger sa peau contre les UV, et ce, en la couvrant d'une bonne couche d'écran solaire; un geste à perpétuer toutes les deux heures. La tenue estivale doit être faite en coton ou en lin. Sa couleur doit être claire. Le port d'un chapeau de paille et de lunettes solaires anti-UV s'impose. Mieux vaut éviter l'exposition au soleil durant les heures de pic, soit entre 11h et 16h, et veiller à s'hydrater au maximum.

S'agissant des problèmes liés à la forte sudation, notamment les boutons de chaleur et le pied d'athlète, il est recommandé de se laver fréquemment en veillant à sécher les plis du corps et les orteils pour prévenir les boutons et empêcher les mycoses de se développer. L'utilisation d'un antifongique pour traiter le pied d'athlète s'impose afin d'éviter d'éventuelles complications.

Quant aux personnes présentant des maladies cutanées à caractère inflammatoire ou chronique, l'exposition au soleil est à éviter sauf en cas de nécessité ; des précautions s'imposent. Au moindre désagréments persistant ou s'aggravant, mieux vaut consulter un dermatologue afin d'éviter d'éventuelles complications.