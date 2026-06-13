Tunisie: Tunis - L'écrivain Imed Jelassi remporte le Prix arabe Mustapha Azouz de littérature pour enfants

L'écrivain tunisien Imed Jelassi a remporté le premier prix de la 17e édition du Prix arabe Mustapha Azouz de littérature pour enfants pour son conte « Al Ayn Al Harissa » (L'OEil gardien).

La distinction, d'une valeur de 12 000 dinars, a été décernée lors d'une cérémonie officielle organisée à la salle Tahar Chériaa de la Cité de la culture de Tunis. Cet événement marque la clôture de la 17e édition du Forum arabe de la littérature pour enfants, qui s'est tenue les 12 et 13 juin sous le thème « Les structures narratives dans la littérature fictionnelle destinée à l'enfant arabe ».

Le prix Mustapha Azouz de la littérature arabe pour l'enfant est ouvert aux écrivains d'expression arabe présentant un récit pour les lecteurs de 12 à 16 ans, ainsi qu'aux jeunes et aux enfants âgés de 9 à 18 ans issus de divers pays arabes.

Cette édition a également récompensé le Tunisien Noureddine Ben Boubaker, deuxième prix (8 000 dinars) pour « Qariat al awham » (Le village des illusions), et l'Irakien Taleb Kadhem, troisième prix (5 000 dinars) pour « Attarik Ela Ouadi Attabab » (Le chemin vers la vallée du brouillard).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Imed Jelassi Jelassi et Noureddine Ben Boubaker avaient déjà été lauréats de ce prix, respectivement en 2016 et 2018.

Dans la catégorie des « jeunes auteurs », le prix d'encouragement Souad Affes (doté de 1 000 dinars chacun) a été attribué à la Tunisienne Chahd Hannachi, 14 ans, pour « Hibron lam yajeffa baad » (Une encre qui n'a pas encore séché). Originaire d'El Krib (gouvernorat de Siliana), l'adolescente a salué cette consécration en rappelant son parcours, marqué notamment par une récente distinction reçue des mains du président de la République, Kais Saied, lors de l'inauguration de la Foire internationale du livre de Tunis en avril dernier.

Les autres prix d'encouragement ont été décernés à l'Irakienne Zouha Jassem pour « Al Khawfou Yattir » (La peur s'envole), ainsi qu'au Tunisien Anas Bounasri, âgé de seulement 8 ans, pour son texte « Ana laha » (Je suis à la hauteur). Le jeune lauréat a précisé que son récit s'inspirait d'une expérience vécue enrichie par l'imagination, tout en rendant hommage à sa mère pour son soutien.

Au total, le jury de cette édition, présidé par l'écrivaine tunisienne Nafila Dhahab, a examiné 130 oeuvres d'écrivains professionnels issus de plusieurs pays arabes, du Mali et du Canada, en plus de 17 contributions de jeunes candidats.

Le Forum arabe de la littérature pour enfants est un rendez-vous culturel annuel de deux jours. Il est organisé par l'Association du forum de littérature pour enfants, présidée par le professeur Mohamed Aït Mehoub, en partenariat avec l'Arab Tunisian Bank, qui assure le soutien financier exclusif du Prix Mustapha Azouz.

Les sessions scientifiques de cette année ont vu des experts débattre de thématiques variées, telles que les dimensions soufies de la narration pour la jeunesse, les transformations de l'écriture narrative, la transmission des valeurs dans les romans d'apprentissage, ainsi que l'impact des structures de dialogue et des programmes scolaires sur la littérature destinée à l'enfant arabe.