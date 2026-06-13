Tunisie: Kasserine - Reprise imminente du projet du centre de camping du Djebel Chaambi

Les travaux de réaménagement du centre de camping et de loisirs du Djebel Chaambi devraient reprendre prochainement, après plus d'une année d'interruption.

Selon Mosaïque FM, cette reprise intervient après l'approbation récente, par la commission régionale des marchés publics de Kasserine, d'un avenant relatif aux travaux programmés dans le cadre du projet.

Le chantier, confié à une entreprise spécialisée, avait été suspendu pendant plus d'un an pour des raisons non précisées.

Estimé à environ 500 000 dinars, le projet vise à réhabiliter un espace dédié aux activités de jeunesse au Djebel Chaambi. Il devrait contribuer à dynamiser la vie associative et les activités de loisirs dans la région de Kasserine.

Le centre rénové est également destiné à accueillir des programmes d'échanges de délégations de jeunes avec différentes régions du pays, renforçant ainsi les initiatives nationales en faveur de la jeunesse.