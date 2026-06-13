Tunisie: Histoire du bac - Comment sont corrigées les copies

Nous achevons aujourd'hui notre série d'articles consacrée au baccalauréat tunisien en nous intéressant à l'une des étapes les plus importantes et les moins connues de l'examen : la correction des copies.

Alors que les candidats au baccalauréat 2026 attendent avec impatience la proclamation des résultats prévue le 23 juin, plus de 20 000 enseignants sont mobilisés dans les centres de correction à travers le pays.

Entre anonymisation des copies, barèmes nationaux, double correction et procédures de contrôle, tout un dispositif est mis en oeuvre pour garantir l'équité et la fiabilité de l'évaluation.

La session principale du baccalauréat 2026 est désormais achevée. Les résultats seront proclamés le mardi 23 juin 2026. D'ici là, candidats et parents vivent au rythme de l'attente, entre espoir, stress et impatience, comptant les jours, les heures, voire les minutes qui les séparent de l'annonce tant attendue.

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Pendant ce temps, plus de 20 000 enseignants sont mobilisés à travers le pays pour assurer la correction des épreuves. Sélectionnés parmi les plus expérimentés, ils sont choisis pour leurs compétences professionnelles ainsi que pour leur intégrité morale et intellectuelle.

Pour cette session de juin 2026, le ministère de l'Éducation a mis en place un important dispositif organisationnel comprenant 32 centres de correction et 7 centres de collecte et de distribution répartis sur l'ensemble du territoire.

Toute une logistique a été déployée afin de garantir le bon déroulement des opérations de correction jusqu'à la proclamation des résultats.

Rien n'a été laissé au hasard afin de préserver la crédibilité, la transparence et la valeur de ce diplôme, considéré comme l'une des étapes les plus déterminantes du parcours scolaire des élèves.

Mais comment les copies sont-elles réellement corrigées ? Quelles garanties existent pour assurer l'objectivité de l'évaluation et l'égalité de traitement entre les candidats ?

La correction des copies du baccalauréat constitue une opération aussi délicate qu'essentielle. De sa qualité dépendent non seulement les résultats des candidats, mais également la crédibilité de l'examen et la valeur du diplôme.

C'est pourquoi les textes réglementaires encadrant le baccalauréat lui accordent une attention particulière et prévoient de nombreuses garanties destinées à assurer la fiabilité de l'évaluation.

Une méthodologie de correction strictement encadrée

Contrairement à une idée répandue, les correcteurs ne disposent pas d'une totale liberté d'appréciation. Pour chaque épreuve, des commissions nationales élaborent un corrigé officiel et un barème détaillé qui servent de référence à l'ensemble des centres de correction.

Avant le début des travaux, les correcteurs sont réunis afin d'examiner le corrigé et le barème, d'en harmoniser l'interprétation et de procéder à des corrections-test sur quelques copies. Cette étape vise à garantir une application uniforme des critères d'évaluation sur l'ensemble du territoire.

Dans les disciplines scientifiques et techniques, comme les mathématiques, les sciences physiques, les sciences ou encore les matières techniques, l'évaluation repose essentiellement sur des critères objectifs.

Le correcteur dispose d'un modèle de correction précis attribuant un nombre déterminé de points à chaque question ou à chaque étape du raisonnement attendu. Son rôle consiste à appliquer rigoureusement ce barème.

Cette méthode réduit considérablement la part de subjectivité. Elle permet également aux commissions de contrôle et de suivi de vérifier le respect du barème, l'absence d'omissions et l'exactitude des calculs effectués lors de la notation.

La situation est différente dans les disciplines fondées sur l'analyse, l'argumentation et la rédaction. En philosophie, par exemple, mais aussi dans certaines épreuves de langues ou de littérature, la qualité du raisonnement, la pertinence de l'argumentation et la richesse de l'expression peuvent donner lieu à des appréciations différentes.

C'est précisément pour cette raison que la double correction a été instaurée dans certaines matières dites « non quantifiables ». En confrontant les évaluations de deux correcteurs indépendants, le système cherche à limiter les effets de la subjectivité et à renforcer l'équité entre les candidats.

Les différents types de correction

Selon les travaux de Hedi Bouhouch et Mongi Akrout, anciens inspecteurs généraux et anciens responsables de la Direction générale des examens, le système de correction du baccalauréat tunisien a connu plusieurs évolutions destinées à renforcer la fiabilité de l'évaluation.

Le mode de correction le plus courant demeure la correction individuelle : une copie est confiée à un seul correcteur qui applique le barème national et attribue une note définitive. Cette formule est utilisée pour la majorité des épreuves, notamment celles dont l'évaluation repose sur des critères objectifs.

Pour certaines disciplines où l'appréciation personnelle du correcteur peut jouer un rôle plus important, notamment la philosophie et, parfois, certaines épreuves de langue ou de littérature, le système prévoit une double correction. La même copie est alors évaluée séparément par deux correcteurs indépendants.

Lorsque les deux évaluations présentent un écart important, des mécanismes complémentaires peuvent être activés. La copie peut être soumise à une troisième correction ou faire l'objet d'une procédure de régulation sous la supervision du président du jury afin d'harmoniser les critères d'évaluation.

Parallèlement, des commissions de contrôle et de suivi vérifient le respect des barèmes, l'absence d'omissions et l'exactitude des calculs. Ces différentes procédures constituent autant de garanties destinées à assurer l'équité entre les candidats et la fiabilité des résultats.

Une organisation devenue de plus en plus rigoureuse

L'organisation de la correction n'a pas toujours été celle que nous connaissons aujourd'hui.

Entre 1957 et 1980, les copies étaient généralement corrigées à domicile. Les enseignants recevaient les copies ainsi que les indications nécessaires à leur évaluation avant de les restituer selon un calendrier préétabli.

À partir de 1981, une réforme importante a conduit à la création de véritables centres de correction. Les copies ne quittent plus ces centres et sont corrigées sous la supervision directe de responsables pédagogiques. Cette évolution a considérablement renforcé le contrôle des opérations.

La réforme de 1991 a constitué une nouvelle étape avec la création de centres de collecte et de distribution. Ces structures assurent l'anonymisation complète des copies avant leur acheminement vers les centres de correction.

Grâce à ce système, les correcteurs ne peuvent connaître ni l'identité du candidat ni son établissement d'origine. Toutes les opérations de correction et de délibération sont réalisées à partir de codes anonymes.

Parallèlement, des commissions nationales par discipline ont été instituées afin d'élaborer et de valider les corrigés et les barèmes appliqués dans l'ensemble du pays. Cette harmonisation constitue aujourd'hui l'une des principales garanties de l'égalité de traitement entre les candidats.

La correction des copies du baccalauréat repose sur un ensemble de procédures pédagogiques, techniques et organisationnelles qui se sont progressivement renforcées au fil des décennies.

Entre l'anonymisation des copies, l'élaboration de barèmes nationaux, le contrôle des évaluations, la double correction dans certaines disciplines et la supervision assurée par des responsables pédagogiques expérimentés, de nombreuses garanties ont été mises en place pour assurer l'équité et la fiabilité des résultats.

Si aucun système n'est totalement à l'abri d'une erreur matérielle, l'ensemble de ces mécanismes contribue à préserver la crédibilité de l'examen et la confiance que les candidats, leurs familles et la société accordent au baccalauréat tunisien.

Il reste néanmoins possible d'améliorer davantage le dispositif, notamment en ouvrant la voie à des procédures de recours mieux encadrées permettant de corriger d'éventuelles erreurs matérielles, telles qu'une omission de notation ou une erreur de calcul.

De telles mesures ne pourraient que renforcer encore davantage la transparence du système et la confiance du public dans cet examen national.