Tunisie: Vers une meilleure organisation des voyages et de la omra au pays

Une convention de coopération et de partenariat a été signée ce samedi 13 juin 2026 à Sousse, en marge de la septième édition du forum du Réseau tunisien des amicales, entre la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme et le réseau.

Cet accord vise à renforcer l'organisation du secteur des agences de voyages en Tunisie et à encourager une collaboration plus structurée entre les associations et les agences agréées, afin de mieux protéger les intérêts des clients et des opérateurs en cas de litige.

Selon Mounir El Gharbi, président du Réseau tunisien des amicales, cette initiative répond à la nécessité de mieux encadrer le secteur et d'orienter les adhérents vers les agences de voyages affiliées à la fédération, notamment pour limiter les problèmes rencontrés lors de certaines prestations touristiques.

Il a indiqué que plusieurs plaintes ont été enregistrées concernant les services fournis par certaines agences lors de voyages internes et internationaux, en particulier les voyages de omra, qui ont connu ces dernières années divers dépassements et difficultés organisationnelles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Organisé sous le thème "Transformation numérique et intelligence artificielle au sein des amicales et leurs impacts sur la gestion et la qualité des services", le forum s'inscrit dans une démarche d'adaptation aux évolutions technologiques et de modernisation des méthodes de travail. L'objectif est d'améliorer la gouvernance, la qualité des services et la transparence, tout en exploitant les opportunités offertes par les outils numériques.

Le réseau prévoit également de conclure des partenariats avec des start-up afin de développer des plateformes et applications numériques destinées à faciliter la gestion des amicales et accompagner leur transformation digitale.

De son côté, Mohamed Ali Toumi, président de la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme, a souligné l'importance de ce forum comme cadre de sensibilisation aux risques liés au recours à des intermédiaires non agréés ou à des opérateurs exerçant sans autorisation légale.

Il a insisté sur la nécessité de respecter le cadre réglementaire afin de garantir la protection des clients et la bonne organisation du secteur touristique, appelant à privilégier les agences de voyages officiellement autorisées.

Finalement et non moins important, il a indiqué, en se référant aux déclarations du ministre du Tourisme, que plusieurs dépassements constatés dans l'organisation des voyages de omra ont été transmis à la justice pour traitement conformément aux procédures légales.