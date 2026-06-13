Tunisie: Faker Rais, DG de BNA Assurances - 'Notre ambition est de contribuer à la construction de l'écosystème de la mobilité durable en Tunisie'

Se voulant un acteur majeur de la transition verte du pays, BNA Assurances multiplie les initiatives pour accompagner les entreprises ainsi que l'ensemble de l'écosystème dans cette transformation, essentielle non seulement sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan économique. Tel était le message phare véhiculé lors de la première édition des Rencontres de la mobilité, organisée hier au siège de la compagnie sous le slogan «Drive Green».

Réunissant des représentants d'institutions publiques, d'entreprises et de concessionnaires automobiles, l'événement a été l'occasion de dresser un état des lieux de la mobilité électrique en Tunisie, de présenter les objectifs de la stratégie nationale de transition énergétique et de mettre en lumière les actions engagées par BNA Assurances pour soutenir ces orientations nationales.

Ces rencontres s'inscrivent dans la continuité du séminaire bisannuel de BNA Assurances consacré à la mobilité électrique. Selon le directeur général de la compagnie, Faker Rais, il s'agit d'un point de départ appelé à faire tache d'huile. L'objectif est de fédérer les différents acteurs autour d'une vision commune de la mobilité durable.

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Présentant un exposé détaillé sur les enjeux de la mobilité verte en Tunisie, le directeur général a souligné que les véhicules électriques ne représentent plus un marché de niche. Il s'agit désormais d'un secteur constituant un levier majeur de transformation économique et de création de valeur. L'évolution du marché tunisien au cours des dernières années en est la preuve.

Cette croissance s'accélère dans un contexte marqué par de fortes tendances internationales : plus de 20 millions de véhicules électriques ont été vendus dans le monde en 2025, près de 5 millions de bornes de recharge publiques sont aujourd'hui en service, quelque 2 000 milliards de dollars sont investis dans la transition énergétique et plus de 250 millions de véhicules électriques devraient circuler à l'horizon 2030.

La transition vers la mobilité électrique devient de plus en plus nécessaire, selon Rais, dans un contexte d'instabilité persistante des prix des énergies fossiles. Les véhicules électriques permettent, ajoute-t-il, d'éviter la consommation d'environ 1,2 million de barils de pétrole par jour. Quels sont alors les enjeux de la mobilité de demain ?

À cette question, le directeur général de BNA Assurances répond que, face à l'urgence environnementale, la mobilité verte permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre et, par conséquent, de lutter contre le changement climatique. Elle constitue également un levier de souveraineté énergétique en contribuant à réduire la dépendance aux énergies fossiles. Enfin, elle représente un facteur de compétitivité économique grâce à l'émergence de nouveaux usages, technologies et services.

«On peut dire que la mobilité électrique n'est plus une simple option technologique. Elle est devenue un levier majeur de transition énergétique, de compétitivité économique et de développement durable», a-t-il déclaré.

Surfant sur cette vague, la Tunisie a amorcé une transformation qui s'accélère progressivement. Selon Faker Rais, le parc national de véhicules électriques connaît depuis quelques années une croissance soutenue. L'objectif est d'atteindre 50 mille véhicules électriques à l'horizon 2030.

«En Tunisie, la mobilité électrique n'est plus une tendance, mais une réalité en pleine expansion, avec un écosystème qui se structure, un déploiement progressif des infrastructures de recharge, une mobilisation croissante des acteurs publics et privés et la mise en place d'un cadre réglementaire favorable au développement du secteur, notamment à travers les incitations introduites dans les lois de finances 2025 et 2026», a-t-il expliqué.

Il a ajouté que cette transformation pourrait encore s'intensifier à la faveur du programme national de transition énergétique, dont l'exécution s'accélère, comme en témoignent les projets récemment lancés dans plusieurs régions du pays, notamment à Kairouan et à Sidi Bouzid. «BNA Assurances soutient pleinement cette transition. Elle ambitionne d'être un acteur majeur de la mise en oeuvre de la stratégie nationale», a-t-il affirmé.

Et d'ajouter : «Notre ambition n'est pas seulement d'accompagner cette transition, mais aussi de jouer un rôle important dans le développement de solutions innovantes adaptées aux usages de demain».

Pour atteindre ces objectifs, la compagnie a identifié plusieurs axes de travail prioritaires, notamment la promotion d'un écosystème moderne orienté vers la mobilité durable, le soutien à la consommation verte, le renforcement de la dynamique écologique et économique à travers le développement de solutions adaptées et, surtout, la fédération des différents acteurs autour d'une vision commune. L'appui à la transformation verte du secteur des transports figure également parmi les priorités de la compagnie, consciente du rôle central que joue ce secteur dans la réussite de toute transition écologique.

«Chez BNA Assurances, nous avons choisi d'anticiper cette transformation et de l'accompagner dès 2023, année du lancement de notre premier séminaire consacré à la mobilité électrique. Depuis, nous avons parcouru un long chemin. Notre présence aujourd'hui est l'aboutissement d'un travail engagé depuis plus de trois ans», a-t-il poursuivi.

Selon le directeur général de BNA Assurances, les efforts déployés par la compagnie se traduisent par des actions concrètes. Elle est ainsi la première institution financière du pays à avoir mis en place des conditions générales et une tarification spécifiques aux véhicules électriques. Elle est également la première institution financière à avoir installé deux bornes de recharge accessibles gratuitement au public.

Une initiative appelée à se poursuivre, notamment dans les régions, plus particulièrement Sfax et Bizerte, où la compagnie prévoit l'installation de nouvelles infrastructures de recharge. «Notre ambition n'est pas seulement d'assurer les véhicules électriques, mais de contribuer activement à la construction de l'écosystème de la mobilité durable en Tunisie», a-t-il conclu.