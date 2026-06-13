Tunisie: Mondher Belaïd annonce une réforme radicale des OEuvres Universitaires

Lors de la première conférence nationale des directeurs du secteur, le ministre de l'Enseignement supérieur a plaidé pour une gestion modernisée et digitalisée. L'objectif est d'assurer l'équilibre psychologique des étudiants et de propulser leur réussite scientifique.

« Le bien-être de l'étudiant est le socle de sa réussite académique ». C'est le message essentiel qui a teint le discours annoncé ce samedi 13 juin 2026 par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Intervenant lors de la séance d'ouverture de la première conférence nationale des directeurs des établissements d'oeuvres universitaires, Mondher Belaïd a qualifié ce secteur de « partenaire direct et incontournable qui est essentiel à la garantie de la stabilité sociale et psychologique des étudiants tunisiens tout en favorisant leur excellence académique et scientifique.

Placée sous le thème de la gestion sectorielle face aux cadres législatifs et aux responsabilités professionnelles, cette rencontre a servi de tribune au ministre pour rappeler l'importance cruciale de cette institution. Selon lui, « préserver le capital humain et l'élite de la jeunesse tunisienne impose une transformation profonde des méthodes de gouvernance ».

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Mondher Belaïd a, dans ce même ordre d'idées, souligné que l'amélioration des performances passait impérativement par la mise en place d'outils modernes de gestion, l'intégration de l'intelligence artificielle et une transition numérique accélérée. Une évolution technique qui nécessite, selon le chef du département, un diagnostic lucide du terrain ainsi qu'une révision globale des textes juridiques actuels.

Vers un modèle de gestion agile et connecté

Face aux défis budgétaires et structurels, le ministère de l'Enseignement supérieur entend sécuriser l'avenir et la pérennité de ses structures d'accueil. Il a réaffirmé l'engagement de l'État à mener un chantier de restructuration en profondeur.

Ce plan de modernisation vise à hisser la qualité des prestations (hébergement, restauration, activités culturelles) aux standards internationaux. Pour piloter ce changement, le ministère mise sur l'émergence d'un nouveau profil de leadership administratif : une gouvernance agile, moderne et flexible, capable de s'adapter rapidement aux besoins des étudiants et aux réalités économiques du pays.