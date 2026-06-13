Afrique: Tunis - Un forum africain contre le mariage des mineures et les pratiques néfastes

La Tunisie accueillera le 16 juin 2026 un forum continental consacré à la protection des droits de l'enfant dans le cadre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (CADBE). L'événement, organisé à l'initiative de l'Association tunisienne de défense des droits de l'enfant, réunira des représentants d'organisations internationales, de la société civile, ainsi que des experts et militants venus de plusieurs pays africains.

Ce forum, prévu à l'hôtel El Mechtel à Tunis sous format hybride (présentiel et en ligne), se tiendra à l'occasion de la Journée de l'enfant africain. Il vise à renforcer la coopération continentale autour des enjeux liés à l'enfance et à promouvoir une meilleure application des principes de la CADBE.

Selon Moez Chérif, président de l'Association tunisienne de défense des droits de l'enfant, la Coalition africaine pour les droits de l'enfant a connu une expansion significative ces dernières années. Il souligne que cette édition constitue une étape importante dans le renforcement de la dynamique continentale en faveur de la protection de l'enfance.

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Le forum intervient dans un contexte où, malgré les avancées enregistrées dans plusieurs pays africains, de nombreux défis persistent en matière de droits de l'enfant. L'Afrique demeure le continent le plus jeune au monde, ce qui fait de la protection de l'enfance un enjeu central de développement et de stabilité.

Les travaux de cette édition porteront sur trois axes principaux : l'accès des enfants à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène, la lutte contre le mariage des mineures, ainsi que l'éradication des mutilations génitales féminines. Ces thématiques sont au coeur des préoccupations des organisations de défense des droits humains en raison de leurs impacts directs sur la santé physique et psychologique des enfants et sur leur accès à l'éducation.

Le président de l'association a indiqué que certaines de ces pratiques restent marginales en Tunisie, mais demeurent répandues dans plusieurs pays africains, où elles continuent de priver des milliers de filles de leurs droits fondamentaux et de leur enfance.

Le forum réunira plus de 300 associations et organisations membres de la coalition africaine. Les participants échangeront sur les expériences et les bonnes pratiques, et contribueront à l'élaboration de recommandations visant à renforcer les politiques publiques et la coopération entre les acteurs du continent.

Les organisateurs espèrent que cette rencontre permettra de consolider les efforts africains en matière de protection de l'enfance et de donner une voix plus forte aux défenseurs des droits des enfants, en faveur d'un avenir plus juste et équitable pour les jeunes générations.