Tunisie: Don de sang - Une campagne à l'avenue Bourguiba pour combler le déficit d'approvisionnement

À l'occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang célébrée chaque 14 juin, le Centre national de transfusion sanguine (CNTS), lance une campagne d'urgence sur l'avenue Bourguiba pour reconstituer des stocks nationaux. Baptisé « Une seule goutte d'humanité... Donnez votre sang... Sauvez des vies », la journée se veut tel un hommage aux donneurs et de leur rôle dans l'ancrage de la culture de la solidarité et du don pour sauver des vies.

En effet, la Tunisie s'associe à la communauté internationale pour célébrer ce dimanche 14 juin la Journée mondiale des donneurs de sang. Pour l'occasion, le Centre national de transfusion sanguine de Tunis a organisé aujourd'hui samedi, 13 juin 2026, une campagne de don de sang sur l'artère principale de la capitale, l'avenue Habib Bourguiba.

On manque de sang !

Ceci dit, il faut dire que le constat n'est franchement pas rose tant les chiffres nationaux révèlent une tension structurelle sur les réserves. L'on accuse un déficit chronique de près de 40 000 dons par an pour couvrir de manière optimale les besoins de nos structures hospitalières. En 2025, la stratégie nationale a permis de collecter environ 250 000 unités de sang, alors que le besoin réel du pays oscille annuellement entre 290 000 et 300 000 unités.

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C'est face à cette urgence que le CNTS s'est déployé au coeur de la capitale tout en aspirant à renflouer les réserves stratégiques. Et ce, tout en incitant au réflexe du don bénévole, régulier et citoyen au sein de la population. Placé cette année sous le slogan universel « Une seule goutte d'humanité... Donnez votre sang... Sauvez des vies », l'événement se tient en guise de reconnaissance aux donneurs réguliers tout en rappelant que cet acte de solidarité reste le seul rempart pour maintenir un système de santé édifient.

Les autorités sanitaires rappellent d'ailleurs que la disponibilité de produits sanguins sécurisés et de leurs dérivés constitue la colonne vertébrale de toute prise en charge médicale lourde. Le sang collecté est indispensable au quotidien pour assurer les protocoles thérapeutiques des patients atteints de pathologies chroniques ou cancéreuses graves, mais aussi pour sécuriser les interventions chirurgicales de haute technicité.

Il s'avère tout aussi crucial lors des urgences absolues, qu'il s'agisse de prendre en charge les blessés de la route, de faire face aux conséquences de catastrophes, ou encore de sauver des mères et des nouveau-nés lors d'accouchements difficiles. Les cellules d'orientation et de collecte rappellent que seule une régularité des dons permettra de combler définitivement le manque actuel et de garantir qu'aucun patient tunisien ne soit délaissé.