Tunisie: Espérance de Tunis - Le club dénonce des campagnes de dénigrement et annonce des poursuites

L'Espérance Sportive de Tunis (EST) a annoncé, dans un communiqué publié ce samedi 13 juin 2026, son intention d'engager des actions judiciaires contre ce qu'elle qualifie de "campagnes organisées et systématiques" visant le club, ses dirigeants et ses membres, accusant certaines parties de diffuser de fausses informations et des allégations destinées à nuire à son image.

Le club affirme ne plus vouloir rester silencieux face à ces attaques, qu'il attribue à des "parties connues", et indique qu'il utilisera toutes les voies légales et judiciaires pour défendre ses droits et préserver sa réputation. L'Espérance souligne que ces campagnes reposeraient sur la diffusion d'informations erronées et de contenus visant à influencer l'opinion publique en dehors des cadres institutionnels.

Dans son communiqué, le club annonce également des poursuites contre toute personne ou entité impliquée dans la diffusion ou la production d'informations jugées mensongères ou non vérifiées, notamment lorsque celles-ci pourraient influencer les autorités ou altérer la recherche de la vérité. Des actions seraient également envisagées contre des pages et individus accusés de relayer des contenus visant les joueurs, dirigeants et cadres du club.

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Sur le plan sportif, l'Espérance de Tunis insiste sur la nécessité de préserver un cadre de compétition fondé sur le fair-play et le respect des règles, appelant à éviter toute instrumentalisation de facteurs extérieurs au jeu. Le club plaide pour un environnement sportif sain, basé sur la transparence, l'intégrité et la bonne gouvernance.

L'Espérance réaffirme par ailleurs son attachement aux principes de neutralité, d'équité entre les clubs et de respect des règles de gouvernance, notamment en matière de gestion financière et administrative. Elle appelle les instances concernées à garantir un traitement égal entre les différentes structures sportives.

Enfin, le club rappelle avoir entamé des procédures judiciaires pour faire face aux "attaques et dépassements" dont il dit être victime. Fort de plus d'un siècle d'existence et d'un palmarès national et international important, l'Espérance Sportive de Tunis se dit confiante dans la capacité des autorités compétentes à faire la lumière sur ces affaires et à établir les responsabilités conformément à la loi.