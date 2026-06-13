Tunisie: Club Africain - Le club dénonce une agression et annonce des recours juridiques

Le Club Africain a annoncé, dans un communiqué rendu public ce samedi 13 juin 2026, son intention de faire appel des décisions de la commission de discipline de la Ligue nationale de football, prises à la suite des incidents survenus à l'issue du derby disputé le 10 mai 2026. Le club affirme également avoir engagé des procédures judiciaires concernant une agression dont aurait été victime un de ses dirigeants.

Selon le communiqué, M. Mehdi Milad, vice-président du club et président de la section football, aurait été victime d'un acte de violence commis par un joueur de l'équipe adverse à la fin de la rencontre. Le club qualifie cet incident de grave atteinte à l'esprit sportif et aux règlements en vigueur, appelant à l'établissement complet des responsabilités.

Le Club Africain condamne fermement toute forme de violence dans les enceintes sportives et estime que les faits rapportés nécessitent des investigations approfondies afin de faire toute la lumière sur les circonstances de l'incident. La formation tunisienne critique par ailleurs certaines versions relayées dans l'espace médiatique, qu'elle juge inexactes ou partielles.

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Dans son communiqué, le club dénonce également des tentatives de désinformation et des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, notamment des allégations concernant la délivrance d'un certificat médical en lien avec cette affaire. Le CA précise que son président n'exerce plus au service des urgences de l'hôpital des grands brûlés de Ben Arous depuis sa prise de fonction.

Le club estime que ces informations s'inscrivent dans une campagne visant à nuire à son image et à celle de ses responsables, et annonce qu'il engagera des poursuites judiciaires contre toute personne impliquée dans la diffusion de fausses informations ou d'accusations jugées diffamatoires.

Sur le plan sportif, la direction du Club Africain confirme qu'un recours sera déposé contre la décision de la commission de discipline dès sa notification officielle. Le club indique également avoir déjà déposé une plainte pénale concernant l'agression présumée, actuellement en cours d'examen par les unités compétentes.

Enfin, le Club Africain réaffirme son attachement au respect des règles du jeu, au fair-play et à la protection des acteurs du sport, appelant à lutter contre toute forme de violence et de désinformation dans le milieu sportif.