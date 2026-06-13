Tunisie: Un incendie sur un gazoduc à Radès

Un incendie survenu samedi 13 juin 2026 sur une canalisation de gaz naturel dans la zone de Chouchet Radès, gouvernorat de Ben Arous, a été rapidement maîtrisé par les équipes de la protection civile, évitant une propagation des flammes vers une station de distribution de carburant située à proximité.

L'incident a provoqué un état d'alerte dans la région en raison de la proximité immédiate entre la fuite de gaz et l'infrastructure pétrolière, faisant craindre un risque d'explosion ou d'extension du feu.

Dès la détection de l'incident, la commission régionale de prévention des catastrophes et d'organisation des secours est intervenue sur les lieux, mobilisant les différentes parties concernées afin de coordonner les opérations d'urgence.

Les équipes de la protection civile de Ben Arous, en collaboration avec les services techniques de la société nationale du gaz, ont réussi à circonscrire rapidement l'incendie. Les intervenants ont procédé à la fermeture immédiate de la conduite endommagée et à l'interruption totale de l'alimentation en gaz, permettant de neutraliser la source du danger.

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Grâce à cette intervention rapide, le feu a pu être éteint avant d'atteindre la station-service voisine, évitant ainsi un scénario potentiellement plus grave.

Une fois la situation totalement maîtrisée et le site sécurisé, les autorités ont procédé à la réouverture de la circulation dans la zone. Le trafic routier a progressivement repris son cours normal après vérification de la sécurité des installations et des passants.