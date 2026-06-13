Tunisie: Pourquoi - Voirie en mauvais état

Les trottoirs, normalement réservés aux piétons, sont envahis aussi bien par les étalages anarchiques que par les commerces légaux, sans compter les cafés et les restos qui en font leur prolongement naturel et leur domaine exclusif sans bourse délier.

Et le peu qui échappe à cette hégémonie est dans un tel état qu'il arrive souvent à certains passants de buter sur un obstacle et de s'étaler de tout leur long, se blessant parfois assez sérieusement.

Et cela arrive, malheureusement, assez fréquemment. Et dans ce cas, qui est responsable ? A qui s'adresser pour être pris en charge ?

Là est toute la question ?