Tunisie: Pourquoi - Voirie en mauvais état

13 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par Taoufik Belhaouane

Les trottoirs, normalement réservés aux piétons, sont envahis aussi bien par les étalages anarchiques que par les commerces légaux, sans compter les cafés et les restos qui en font leur prolongement naturel et leur domaine exclusif sans bourse délier.

Et le peu qui échappe à cette hégémonie est dans un tel état qu'il arrive souvent à certains passants de buter sur un obstacle et de s'étaler de tout leur long, se blessant parfois assez sérieusement.

Et cela arrive, malheureusement, assez fréquemment. Et dans ce cas, qui est responsable ? A qui s'adresser pour être pris en charge ?

Là est toute la question ?

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.