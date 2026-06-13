Burkina Faso: Révolution progressiste populaire - La veille citoyenne des Koulsé manifeste son soutien sans condition

La Coordination nationale de la veille citoyenne (CNAVC)-section Koulsé a organisé, le samedi 13 juin 2026 à la place du défilé de Kaya, une marche suivie d'un meeting pour soutenir les idéaux de la Révolution progressiste populaire (RPP).

La place du rond-point Naaba Oubri de Kaya a été le point de départ de la marche de la Coordination nationale de la veille citoyenne (CNAVC)/Section Koulsé dans la matinée du samedi 13 juin 2026. Constitués des sections provinciales de la CNAVC de Sandbondtenga, du Bam et du Namentenga, les marcheurs, drapeaux nationaux, vuvuzelas, sifflets, fanfares et banderoles portant l'effigie du Président du Faso, le Capitaine IbrahimTraoré, en mains, scandaient : « Soutien sans condition à la RPP », « Soutien au Camarade IB » et « Soutien au Gouvernement ».

Du rond-point Naaba Oubri à la place du défilé du 11-Décembre, en passant par le rond-point de la préfecture, les marcheurs ont été rejoints à partir du rond-point de la préfecture par le ministre de la Santé, Lucien Jean Claude Kargougou et ses homologues en charge de l'Enseignement secondaire, Moumouni Zoungrana et de l'Education de base, Jacques Sosthène Dingara ainsi que les autorités régionales conduite par le gouverneur des Koulsé, Blaise Ouédraogo.

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Dans son intervention, le porte-parole de la délégation ministérielle, Moumouni Zoungrana, a transmis le message de reconnaissance à l'endroit des forces combattantes (FDS et VDP), des populations résilientes qui lutte pour la souveraineté du Burkina Faso. « Vous voyez nos FDS et VDP, comme toutes ces personnes anonymes, se comportent à l'image de la bougie. Ils sont obligés de se consumer pour éclairer le peuple. C'est pourquoi, nous avons voulu organiser cette manche pour leur dire merci.

Donc il était de notre devoir de marquer une pause pour leur dire que nous sommes reconnaissants », a-t-il indiqué. A entendre le ministre Zoungrana, cette marche vient une fois de plus renouveler notre soutien indéfectible au Camarade, Capitaine Ibrahim Traoré pour sa vision, son esprit de justice, son esprit d'équité et de liberté, en ce sens que la guerre qui est menée est une guerre de récolonisation et culturelle. « En tant que fils d'Afrique soucié de la liberté du peuple burkinabé, de l'Afrique toute entière et de la liberté du noir, après le flambeau, nous avons ce devoir d'être derrière lui, pour qu'il se rassure qu'il y a des millions de Burkinabé et d'Africains qui croient en lui, qui croient en sa lutte. Et, qu'il doit garder courage, sa vision, et sa direction », a insisté Moumouni Zoungrana.