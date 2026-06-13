Tunisie: Pépite Sfaxienne dans le viseur - Omar Ben Ali ne manque pas de prétendants

13 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par Khaled Khouini

Le jeune buteur du CSS, Omar Ben Ali, pourrait mettre le cap sur l'Europe cet été.

International U23, Ben Ali, 21 ans, sort non seulement d'une saison pleine sous la bannière sfaxienne, mais en plus, il n'a pas manqué de confirmer tout son potentiel avec les Aiglons récemment lors du prestigieux Tournoi Maurice Revello en France. Buteur à quatre reprises lors de cette joute internationale, Ben Ali est sans conteste l'une des révélations du tournoi.

Montée en puissance et convoitises

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Lucide dans la zone de vérité, la pépite sfaxienne est donc vite montée en gamme et il n'en fallait pas plus pour que des clubs européens le convoitent.

Ainsi, quatre clubs suivent avec une attention particulière le profil d'Omar Ben Ali. Il s'agit des Egyptiens d'Al Ahly, des Danois de Midtjylland et de trois écuries belges, le KVC Westerlo, le Standard de Liège et le Cercle Bruges. Cependant, il va falloir débourser pas moins de 1,2 million d'euros pour s'offrir ses services car Ben Ali est sous contrat avec le CSS jusqu'en juin 2028.

Deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 lors de la saison écoulée, Ben Ali trace son sillon grâce à sa puissance, son sens du but et sa mobilité constante sur le front de l'attaque. Forcément, il possède un profil qui correspondrait parfaitement aux exigences du haut niveau. Gageons à présent que dès l'ouverture du mercato estival, il sera l'une des attractions du marché des transferts, sachant que le CSS ne bradera pas sa pépite, et ce, après avoir déjà décliné, l'hiver dernier, une offre des Belges de Zulte Waregem.

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