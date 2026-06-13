Tunisie: Handball/Coupe du Monde 2027 - Un premier tour accessible

La Tunisie dans le groupe A aux côtés de l'Allemagne (pays hôte), de la Serbie et de l'Uruguay.

Ainsi donc, la Tunisie connaît ses futurs adversaires en cette Coupe du monde de handball qu'organisera l'Allemagne du 13 au 31 janvier 2027. C'est un groupe relativement accessible, mais à des conditions qu'il faudrait assurer pour franchir le tour préliminaire et accéder au tour principal.

C'est d'abord le pays organisateur, l'Allemagne, un adversaire que nous connaissons bien et qui a commencé la reconstitution de son équipe presque à la même époque que nous. Mais.... chacun à sa façon et à son rythme. La Tunisie et l'Allemagne se sont affrontées à 4 reprises en phase finale de Championnat du monde de handball masculin.

Le bilan historique est à l'avantage de l'Allemagne, qui compte 3 victoires contre 1 succès pour la Tunisie. L'historique complet des confrontations en Coupe du monde se présente ainsi:25 janvier 2025 (Tour principal): Allemagne 31 - 19 Tunisie 13 janvier 2013 (Tour préliminaire): Tunisie 25 - 23 Allemagne 12 décembre 2011 (Tour préliminaire) : Allemagne 33 - 25 Tunisie Février 2005 (Match de classement) : Allemagne 36 - 34 Tunisie

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A la portée ?

La sélection masculine de Tunisie et celle de Serbie ne se sont encore jamais affrontées dans un match officiel de la Coupe du monde masculine de handball. Leurs confrontations se limitent pour l'instant aux catégories de jeunes et à d'autres compétitions. Bien entendu, la Serbie, qui est entourée de nations où le handball est très avancé, a fait beaucoup de progrès. Si la préparation tunisienne est bonne, on pourrait enregistrer une performance positive.

Les rencontres entre les deux nations dans les différentes catégories :

Mondial juniors (-21 ans-Pologne 2025) : la Serbie s'est imposée face à la Tunisie sur le score de 38 à 33 (le 19 juin 2025) lors de la phase de groupes. Mondial cadets (-19 ans -2019): la Tunisie a battu la Serbie 25 à 23 le 12 août 2019 lors de la phase de poules

Une inconnue

Les deux équipes n'ont pas eu l'occasion de se rencontrer en Championnat du monde de handball, la Tunisie n'a affronté l'Uruguay qu'une seule fois dans la catégorie féminine en 2011 et aucune confrontation officielle n'a eu lieu chez les hommes. Pour pouvoir se situer, les deux formations auront recours à l'observation pour pouvoir connaître leurs forces et faiblesses respectives. Le détail des confrontations répertoriées: Mondial Masculin, la Tunisie et l'Uruguay n'ont jamais croisé le fer en phase finale de Coupe du monde masculine.

Il y a possibilité

Avec une bonne préparation et une présence assurée de tous les joueurs qui opèrent à l'étranger, il y a possibilité de faire bonne figure. L'équipe de Tunisie a donné quelques garanties lors du dernier tournoi Hédi Malek, mais si nous ajoutons à ce frémissement une bonne prestation des gardiens de but qui représentent un facteur important en handball, le tour principal est à la portée. À condition bien sûr que tous répondent à la convocation et qu'il n'y ait pas les habituelles « blessures» qui nous ont énormément handicapés.