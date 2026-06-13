Togo: Du transformateur au consommateur

13 Juin 2026
Togonews (Lomé)

La plateforme FOODIES 228, gérée par une coopérative de femmes, vient d'annoncer le lancement d'opérations de vente directes auprès du grand public de produits locaux transformés sur place.

Chaque mois, les membres de cette coopérative organiseront des journées d'expositions-vente dans des services et institutions à travers le pays.

Ce mois-ci, avec l'appui du Comité de coordination pour les filières café et cacao (CCFCC), elles ont établi leur quartier général dans l'enceinte de la Direction du conditionnement des produits (DCP), dans la zone portuaire de Lomé.

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