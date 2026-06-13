Togo: Le Bas-Mono au coeur des ambitions piscicoles

641 millions de Fcfa seront investis par l'Etat dans la deuxième phase du projet de développement de l'aquaculture.

Renforcer les infrastructures piscicoles et structurer durablement la filière, tels sont les ambitions affichées.

Les travaux porteront sur la construction de quatre retenues d'eau dans le village de Hountowou, (Bas-Mono), couvrant une superficie totale de 15,53 hectares. Bordée par le fleuve Mono, cette préfecture occupe une position stratégique dans le développement de l'aquaculture.

L'objectif est d'accroître la production et réduire la dépendance du pays aux importations.

Par ailleurs, la localité d'Agoméglozou accueillera un second Institut de formation en alternance pour le développement (IFAD) dédié à la filière aquacole, après celui d'Elavagnon dans la région des Plateaux.