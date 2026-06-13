Ethiopie: Le pays et les Émirats arabes unis - Un partenariat modèle, affirme l'ambassadeur Jemal

Addis-Abeba — L'Éthiopie et les Émirats arabes unis (EAU) entretiennent des relations diplomatiques exemplaires appelées à durer, a affirmé Jemal Beker, ambassadeur d'Éthiopie auprès des EAU.

Depuis 2018, les deux pays ont développé un partenariat stratégique diversifié reposant sur une confiance réciproque, avec une coopération particulièrement dynamique dans les secteurs des énergies renouvelables et des technologies innovantes.

Lors d'un entretien exclusif accordé à ENA, l'ambassadeur Jemal a rappelé que l'Éthiopie poursuit d'importantes réformes sous la conduite de son gouvernement réformateur.

Il a indiqué qu'une relation diplomatique exemplaire s'est notamment consolidée entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement réformateur dirigé par le Premier ministre Abiy Ahmed.

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Saluant l'excellence des liens entre les dirigeants des deux nations, l'ambassadeur a souligné l'importance de renforcer davantage cette coopération au niveau des institutions et des peuples afin d'en assurer la continuité.

Sur le plan économique, il a expliqué que les réformes engagées par l'Éthiopie ont créé de nouvelles opportunités non seulement pour les Émirats arabes unis, mais également pour les autres entreprises étrangères désireuses d'investir ou d'étendre leurs activités dans le pays.

Mettant en avant la situation géostratégique de l'Éthiopie vis-à-vis du Moyen-Orient et du reste du monde, l'ambassadeur Jemal a déclaré : « En seulement huit heures de vol, nous pouvons rejoindre plus de la moitié de la population mondiale.

Il s'agit d'un avantage géographique remarquable. »

Le pays demeure le deuxième plus peuplé d'Afrique et dispose d'une population jeune dont 70 % peut être formée avec facilité.

L'Éthiopie offre une énergie à faible coût, propre et renouvelable, grâce à la détermination du gouvernement à accueillir les investisseurs de tous horizons.

Ainsi, le pays s'impose progressivement comme une destination mondiale pour les investissements, l'une des principales économies africaines et l'une des économies enregistrant les croissances les plus rapides de la planète, a-t-il souligné.

Selon l'ambassadeur, l'ouverture économique engagée par l'Éthiopie renforce son attractivité internationale et améliore continuellement son climat des affaires au bénéfice des investisseurs.

Le pays a également enregistré des avancées majeures dans la simplification des démarches administratives ainsi que dans l'instauration de guichets uniques, tandis que l'activité économique continue de se développer rapidement, a-t-il ajouté.

L'ambassadeur Jemal a invité les investisseurs, en particulier ceux des Émirats arabes unis, à saisir les opportunités offertes dans les secteurs prioritaires tels que l'agriculture, l'agroalimentaire, l'industrie manufacturière, les mines et les technologies.

Il a aussi encouragé les investisseurs à s'intéresser aux domaines du tourisme, de l'hôtellerie, du développement urbain ainsi qu'à l'immobilier.

Les relations entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis (EAU) ont évolué vers un partenariat stratégique global reposant sur une forte solidarité diplomatique.