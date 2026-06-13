Afrique: Innovations cosmétiques - Le continent invité à s'inscrire dans une posture d'avant-garde

Dakar — La dermatologue et cosmétologue sénégalaise Rosalie Sarr Faye a invité les acteurs du continent africain à s'inscrire dans une posture d'avant-garde en termes d'innovations propulsées dans le secteur de la dermocosmétologie.

Dr Faye regrette que le continent d'où viennent toutes les matières premières utilisées dans ces recherches ailleurs soit dans "l'expectative".

"Ces innovations dans le secteur de la dermocosmétologie nous arrivent malheureusement de l'Occident. Et nous, en tant qu'Africains, on se retrouve à être dans une position de spectateur la plupart du temps. On est dans l'expectative Souvent, on attend que les gens fassent des découvertes ailleurs et nous les imposent ou nous les donnent ici, dans notre milieu. Et c'est malheureux", se désole-t-elle.

Elle appelle ainsi le continent à s'imposer dans ce monde d'innovations, car possédant tous les atouts pour le faire.

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Dr Rosalie Sarr Faye s'exprimait, vendredi, au 6e Salon internationale de la beauté, du cosmétique et de l'hygiène organisé au centre des expositions de Diamniadio sous le thème "l'avenir de la beauté africaine".

Intervenant sur le thème "Innovations dermatologiques et nouvelles approches du soin", Dr Rosalie Sarr Faye estime que les innovations en matière dermocosmétologie concernent toutes ces matières avec lesquelles on va formuler les différents produits qu'on retrouve sur le marché. Qu'il s'agisse des crèmes, pommades, shampoings, etc.

La tendance dira-t-elle dans cette pratique aujourd'hui est l'utilisation des molécules appelées exosomes prises par exemple pour stimuler le renouvellement cellulaire, accélérer la guérison, booster la production de collagène et favoriser la régénération capillaire.

Le regain d'intérêt vers le naturel est aussi constaté, indique la dermato-cosmétologue, notamment, avec l'existence de produits faits aujourd'hui avec des extraits 100% naturels qu'on retrouve de plus en plus sur le marché.

"Il y a aussi d'autres, tels que les peptides, les polysaccharides, et également des composés qui nous viennent de la mer, notamment les algues d'aujourd'hui sont beaucoup utilisées pour des formulations cosmétiques", explique Dr Faye.

L'avantage dans ces produits naturels est qu'il y a moins d'effets secondaires, a-t-elle dit, indiquant que c'est parce que, "dans ces produits, on va obtenir moins de conservateurs, qui vont faire que la peau va éviter ou réagir d'une certaine manière".