Sénégal: Hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane - L'installation d'une unité de dialyse bouclée dans trois semaines (Directeur)

Tivaouane — Les travaux d'installation d'une unité de dialyse à l'Hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane devraient être achevés dans un délai maximal de trois semaines, a annoncé vendredi à l'APS, le directeur de l'établissement de santé.

"Je vais tout mettre en oeuvre pour respecter le calendrier que nous nous sommes fixé. Les travaux devraient être achevés dans un délai de deux semaines, avec un maximum de trois semaines", a notamment dit Yoro Diagne dans un entretien avec l'APS.

"Je prendrai également en charge le reste des équipements nécessaires, notamment le mobilier ainsi que certains besoins en personnel infirmier", a-t-il ajouté.

Le directeur des Établissements publics de santé, le colonel Mouhamadou Sakho, a visité l'hôpital mercredi. Dans la foulée, la société Carrefour Médical y a acheminé cinq générateurs de dialyse supplémentaires, renforçant considérablement le plateau technique de la future unité.

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Le matériel destiné au système de traitement d'eau, indispensable au fonctionnement du service, est également attendu dans les prochains jours.

Pour le directeur de l'établissement, Yoro Diagne, toutes les conditions sont désormais réunies, pour une mise en service rapide de cette infrastructure sanitaire très attendue par les populations de Tivaouane et de ses environs.

À terme, l'unité disposera de dix générateurs de dialyse, soit une capacité supérieure au seuil minimal requis pour un centre d'hémodialyse, a-t-il fait savoir.

"Le minimum significatif pour un centre [de dialyse] est de huit machines. Nous en aurons dix au total, ce qui correspond à la capacité de la majorité des centres de dialyse du pays", a précisé M. Diagne.

Le responsable hospitalier a salué le partenariat stratégique avec Carrefour médical, principal fournisseur de kits d'hémodialyse au Sénégal et représentant de la marque NIPRO, dont les équipements sont présents dans une grande partie des centres de dialyse au Sénégal.

Selon lui, le développement des unités d'hémodialyse à travers le Sénégal repose sur une "collaboration efficace" entre la Division des équipements et de la maintenance (DEM) du ministère de la Santé et de l'Action sociale et Carrefour médical, "partenaire technique de référence" dans ce secteur hautement spécialisé.

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale assurera, pour sa part, l'affectation de médecins néphrologues et de techniciens supérieurs spécialisés en néphrologie, afin de garantir une prise en charge conforme aux standards requis.

Au-delà des infrastructures et des équipements, la future unité de dialyse de Tivaouane constitue avant tout une "réponse humaine à une souffrance quotidienne".

Jusqu'ici, de nombreux patients du département souffrant d'insuffisance rénale, étaient contraints à plusieurs va-et-vient par semaine entre Tivaouane et Thiès, Dakar, ou d'autres localités, pour bénéficier des séances de dialyse vitales.

L'installation de cette unité de dialyse qui avance à grands pas, sera une étape majeure dans le renforcement de l'offre de soins spécialisés aux populations du département.

Sa mise en service sera non seulement un acquis considérable en matière d'accès aux soins, mais aussi un symbole d'espoir, qui soulagera de nombreuses familles confrontées aux lourdes conséquences de l'insuffisance rénale.