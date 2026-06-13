Sénégal: Production semencière - Les résultats du PCAE jugés probants à Bambey

Bambey — Le Projet d'appui à la compétitivité agricole et à l'élevage (PCAE) a généré des résultats satisfaisants dans la production de semences certifiées, permettant notamment la production en cinq ans d'une quantité importante de semences de deuxième et de troisième génération, a assuré samedi une de ses responsables.

Les résultats sont le fruit d'une mobilisation des chercheurs, des techniciens de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) et de leurs partenaires, a souligné Aminata Colé Diouf, ingénieure d'études à l'Unité de production de semences de céréales et de légumineuses du Centre national de recherches agronomiques (CNRA) de Bambey.

Intervenant lors d'une visite guidée sur les parcelles de production du CNRA de Bambey, elle a par exemple signalé que la mise en oeuvre du projet a permis de produire entre 2021 et 2025, quelque 43 tonnes de semences de deuxième génération et 873 tonnes de semences de troisième génération.

Elle n'a pas manqué de faire savoir que le riz irrigué et l'arachide constituent les cultures dominantes, avec des productions respectives de 446 tonnes et 337 tonnes de semences certifiées.

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L'ingénieure d'études du CNRA de Bambey a ainsi assuré que la contre-saison froide de 2026 a permis de produire 31 tonnes de semences d'arachide de différentes générations.

Concernant la campagne en cours, elle a précisé que plusieurs parcelles sont en phase de récolte, tandis que d'autres sont en post-récolte ou encore en production, à l'image de celles visitées samedi au CNRA de Bambey.

De son côté, le gestionnaire de l'UP SemCL, Modou Ngom, a aussi salué les performances enregistrées dans le cadre du PCAE, notamment pour l'arachide, le niébé et les cultures fourragères.

Il a rappelé que le projet s'inscrit dans la stratégie nationale de souveraineté alimentaire à travers le renforcement de la souveraineté semencière.

M. Ngom a toutefois jugé nécessaire de renforcer les infrastructures d'irrigation de l'ISRA afin d'accroître les capacités de production de semences, en particulier durant la contre-saison.

Porté par l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), à travers son Unité de valorisation et d'information scientifique (UNIVAL), le Projet d'appui à la compétitivité agricole et à l'élevage contribue à l'amélioration de la productivité, de la compétitivité et de la durabilité des filières agricoles et de l'élevage.

Il permet en même temps de soutenir le système national de recherche agricole et la valorisation des innovations scientifiques.