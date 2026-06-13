Sénégal: L'enthousiasme des acteurs et des praticiens après le séquençage des 40 premiers génomes humains entiers au pays

Dakar — Le séquençage inédit par l'Institut Pasteur de Dakar des 40 premiers génomes humains entiers au Sénégal a suscité des réactions d'enthousiasme émanant d'acteurs de l'écosystème sanitaire du pays, lesquels saluent une importante avancée dans le développement de la génomique clinique et de la santé de précision dans le pays.

L'Institut Pasteur de Dakar (IPD) a réussi le séquençage des 40 premiers génomes humains entiers au Sénégal, une étape majeure dans le développement de la génomique clinique et de la santé de précision dans le pays et dans la région, ouvrant notamment la voie à une détection précoce des cancers, principalement celui du sein, a appris l'APS de source officielle, samedi.

"Cette réalisation positionne le Sénégal parmi un nombre croissant de pays africains, notamment l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria et la Tunisie, qui font progresser les technologies génomiques de nouvelle génération au service de la recherche biomédicale et de l'innovation en matière de santé", indique l'IPD dans un communiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour y arriver, l'Institut Pasteur de Dakar a mis à profit son expertise de longue date en génomique des agents pathogènes et des vecteurs, en bioinformatique, en diagnostic biomédical et en systèmes de laboratoire avancés, pour déployer des technologies de séquençage de pointe, notamment les plateformes Illumina (NovaSeq) et Oxford Nanopore Technologies, indique la source.

"Une étape cruciale pour améliorer l'accès aux nouvelles technologies"

"Cette étape reflète notre engagement en faveur de la souveraineté sanitaire et démontre le rôle stratégique clé des institutions africaines telles que l'Institut Pasteur de Dakar dans l'avancement de la médecine génomique pour la région, ainsi que des initiatives continentales menées par l'Africa CDC et son Groupe consultatif stratégique africain sur la génomique", a réagi le docteur Ibrahima Socé Fall, l'administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar.

Dans des propos rapportés par le communiqué, il souligne que l'accès aux plateformes de séquençage du génome entier au Sénégal représente une étape cruciale pour améliorer l'accès aux nouvelles technologies.

"Ensemble, nous pouvons veiller à ce que la science génomique soit clairement ancrée dans les priorités nationales et contribue directement à l'amélioration des résultats sanitaires des populations", a-t-il souhaité.

De son côté, le docteur Moussa Moïse Diagne, chercheur au pôle de virologie de l'IPD, a mis en lumière les avancées scientifiques rendues possibles par cette plateforme et les années d'investissement des partenaires dans la détection précoce des menaces épidémiques d'intérêt régional.

"En tirant parti de notre expertise en génomique des agents pathogènes, nous posons désormais les bases d'une capacité en génomique clinique qui transformera la manière dont nous détectons et comprenons les maladies au Sénégal", a-t-il salué.

"Prévenir les cancers et sauver des vies"

Pour le docteur Alexander Ross, Maître de conférences en génétique médicale à l'Université de Southampton (Royaume-Uni) et Conseiller principal en génétique médicale à l'Institut Pasteur de Dakar, les travaux de cette étude pilote pour le séquençage des premiers génomes humains au Sénégal posent les fondements du développement de la médecine génomique pour le pays et la région.

"Le développement de ces technologies permettra d'optimiser les traitements des patients, de prévenir les cancers et de sauver des vies", a-t-il martelé.

Le professeur Ahmadou Deme, enseignant chercheur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, estime pour sa part que la génétique devient un outil essentiel pour améliorer la détection et la prévention du cancer grâce à l'identification des facteurs de risque héréditaires.

"Le lancement du séquençage du génome entier à l'Institut Pasteur de Dakar est une réalisation remarquable pour la recherche biomédicale au Sénégal et en Afrique. J'adresse mes sincères félicitations à toutes les personnes impliquées dans la concrétisation de cette initiative", a-t-il déclaré.

Saluant cette avancée majeure, le docteur Fatma Guenoune, présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA), évoque le renforcement des efforts de dépistage du cancer du col de l'utérus sur le terrain grâce à la collaboration avec l'Institut Pasteur de Dakar

Celle collaboration permet à davantage de femmes d'accéder à des services de détection précoce susceptibles de sauver des vies, a-t-il fait valoir.

L'Institut Pasteur de Dakar Fondé en 1924, s'engage à garantir un accès équitable, durable et abordable à la santé au Sénégal, en Afrique et à l'échelle mondiale.

Il est l'un des quatre fabricants préqualifiés par l'OMS pour la fourniture de vaccins contre la fièvre jaune aux agences des Nations Unies.

L'IPD mène des recherches biomédicales de pointe, développe des vaccins et des outils de diagnostic, assure des services essentiels de santé publique et forme la prochaine génération de professionnels de santé africains.