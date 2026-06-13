Sénégal: Développement humain - Une étude pointe la faible mise en avant de l'engagement religieux

Dakar — Une étude menée à l'initiative du Cadre des religieux pour la santé et le développement (CRDS) a mis en lumière la faible exploitation de l'engagement religieux en faveur du développement, a souligné samedi, Serigne Saliou Mbacké, président de cette structure.

"L'étude a montré que l'engagement religieux pour le développement demeure très peu connu et insuffisamment exploité, alors qu'il représente un potentiel extraordinaire pour le développement de nos pays", a-t-il notamment indiqué.

Serigne Saliou Mbacké prenait part à une journée d'informations sur la valorisation économique et sociale du rapport de l'étude sur la contribution des familles religieuses et le clergé du pays.

Le Cadre des religieux pour la santé et le développement (CRDS) a mené cette étude dans le cadre d'un projet soutenu par la fondation Templeton Religion Trust (TRT) afin de mettre en exergue la contribution "significative" des familles et institutions religieuses à l'éducation et à la protection sociale au Sénégal.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon les responsables du projet, cette initiative vise à explorer et promouvoir une meilleure intégration des approches religieuses dans les stratégies de développement, en mettant en évidence leur apport au renforcement du capital humain et à l'amélioration des conditions de vie des populations.

Selon le responsable du CRDS, le projet ambitionne d'explorer la contribution des communautés religieuses au développement et de favoriser des partenariats plus stratégiques entre les institutions religieuses, les gouvernements et les partenaires techniques et financiers.

Au Sénégal, les chercheurs ont mené un travail de terrain dans plusieurs foyers religieux afin de documenter les investissements consentis par les familles et institutions religieuses dans les secteurs de l'éducation et de la protection sociale.

Les promoteurs de l'étude estiment que ces actions demeurent peu visibles, les acteurs religieux considérant généralement ces interventions comme une mission spirituelle et sociale qui relève de leur devoir envers les populations.

"Le religieux agit parce qu'il estime répondre à une mission divine. Il ne cherche pas nécessairement à faire connaître ce qu'il accomplit. Mais nous avons jugé important de documenter et de rendre visible cette contribution afin qu'elle soit mieux prise en compte par l'État et les partenaires au développement", a expliqué Serigne Saliou Mbacké.

L'étude vise ainsi à favoriser la reconnaissance et la capitalisation des initiatives religieuses dans les politiques publiques de développement, tout en renforçant la collaboration avec les médias pour une meilleure diffusion des résultats.

Les responsables du projet ont également annoncé la poursuite des travaux à travers une évaluation économique et sociale élargie.