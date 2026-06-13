Soudan: L'ambassade du Soudan à Washington salue les amendements apportés au projet de loi américain sur la paix au pays

13 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassade du Soudan à Washington a salué les amendements adoptés par la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis au projet de loi sur la paix au Soudan, notamment la suppression d'une disposition visant à contester la représentation du Soudan au sein des institutions internationales.

Dans un communiqué, l'ambassade a estimé que cette modification reflète le respect de la souveraineté du Soudan et de ses institutions légitimes. Elle a également exprimé des réserves concernant certaines formulations du texte qui, selon elle, mettent sur un même plan les forces armées soudanaises et les FSR.

Khartoum a réaffirmé son engagement en faveur d'une transition politique dirigée par les Soudanais vers un régime civil démocratique, de l'acheminement de l'aide humanitaire, de la reddition des comptes pour les violations du droit international humanitaire et du renforcement de la participation des femmes et des jeunes au processus de paix.

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