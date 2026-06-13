Soudan: Ministère des AE - L'UNICEF met en garde contre les risques des systèmes éducatifs parallèles

13 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministère des Affaires étrangères a accusé le mouvement « Taasis », présenté comme le bras politique des FSR, de déformer le contenu du récent communiqué du l'UNICEF relatif aux examens nationaux soudanais, afin de le présenter comme un appui à son agenda politique ou comme une forme de légitimation de dispositifs éducatifs parallèles.

Dans un communiqué, le gouvernement soudanais a souligné que l'UNICEF réaffirme clairement le droit de tous les élèves soudanais à passer un examen national unifié et reconnu, tout en mettant en garde contre les risques que représentent les systèmes éducatifs et les certifications fragmentés pour l'avenir des étudiants et l'unité du pays.

Le gouvernement a également affirmé que les examens nationaux et les diplômes officiels relèvent d'institutions souveraines et unifiées, rejetant toute tentative d'imposer un système éducatif parallèle. Il a réitéré son engagement à garantir l'accès de tous les élèves à l'éducation et aux examens nationaux, tout en poursuivant ses efforts pour rétablir la sécurité et permettre le retour des élèves dans leurs établissements scolaires.

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