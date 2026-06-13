Sénégal: Maison des Nations-unies à Diamniadio - Le pays et l'ONU signent l'accord d'occupation

Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang, et la Vice-Secrétaire générale des Nations Unies, Amina J. Mohammed, ont procédé hier, à Dakar, à la signature d'un protocole d'accord portant sur la mise à disposition de locaux à Diamniadio. Cet accord va faciliter l'installation de l'ensemble des agences onusiennes dans le hub international dénommé « Maison des Nations unies » à Dakar.

La Maison des Nations unies, construite par l'État du Sénégal à Diamniadio, dans la région de Dakar, va abriter désormais l'ensemble des agences onusiennes au Sénégal. Après un long moment d'attente ponctué de négociations, le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Niang et la Vice-Secrétaire générale des Nations unies, Amina J. Mohammed, ont enfin signé, hier, dans la salle de conférence du ministère, le protocole d'accord relatif à la mise à disposition des locaux. Selon le ministre Cheikh Niang, le projet est, avant tout, le fruit d'une volonté politique portée au plus haut sommet de l'État.

« Le Chef de l'État m'a instruit, dès ma prise de fonction, de poursuivre les efforts engagés, en rapport avec l'ensemble des parties prenantes, en vue du déménagement effectif des structures onusiennes à Diamniadio », a-t-il déclaré. Le chef de la diplomatie sénégalaise n'a pas caché sa satisfaction de voir le dossier aboutir.

Selon Cheikh Niang, les négociations ayant conduit à la signature de cet accord ont été longues et parfois complexes. « Ce protocole d'accord est, à notre sens, un instrument juridique mutuellement avantageux et équilibré », a soutenu le ministre, avant de féliciter l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus, notamment la Société de gestion du patrimoine bâti de l'État (Sogepa).

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Érigée sur une superficie de 13 hectares à Diamniadio, la future Maison des Nations unies répond aux standards internationaux les plus exigeants en matière de sécurité, de fonctionnalité et de respect de l'environnement. Selon M. Niang, « le Sénégal a voulu mettre l'ensemble des structures de l'Onu présentes au Sénégal dans de meilleures conditions de travail, dans l'esprit de la légendaire Teranga ». Pour lui, la Maison des Nations unies est aussi une contribution extrabudgétaire substantielle que le Sénégal consent au profit de l'Organisation des Nations unies.

Mais, pour le ministre, la signature du protocole d'accord ne constitue qu'une étape. « C'est maintenant que démarre notre véritable travail », a-t-il lancé. Cheikh Niang ambitionne de faire de l'infrastructure un symbole du multilatéralisme et de la coopération internationale. « Nous voulons donner une nouvelle impulsion à la coopération stratégique entre le Sénégal et les Nations unies pour faire de Dakar l'une des plus importantes plateformes onusiennes dans le monde », a-t-il affirmé.

Un engagement salué par la Secrétaire générale adjointe des Nations unies. Mme Amina J. Mouhamed. Tout en saluant la conclusion de l'accord, elle a magnifié l'engagement du Sénégal en faveur du multilatéralisme et du Système des Nations unies.