Afrique: Mondial 2026 - Brésil-Maroc, premier gros choc du tournoi

Ce samedi 13 juin 2026, le MetLife Stadium de New York accueille l'un des chocs les plus attendus de cette phase de groupes : Brésil contre Maroc, journée 1 du groupe C, avec un coup d'envoi prévu à 22 heures GMT. Sur le papier, le Brésil part favori. Néanmoins, les Marocains sont portés par leur demi-finale de l'édition précédente et l'envie de s'installer définitivement parmi les grosses nations du football mondial.

Achraf Hakimi contre Vinicius Junior, Azzedine Ounahi contre Casemiro, Brahim Diaz contre Marquinhos, Alisson dans les buts brésiliens, Yassine Bounou dans ceux marocains. Pour cette première vraie affiche de la Coupe du monde 2026, on aura des étoiles plein les yeux, d'un côté comme de l'autre.

Un groupe joué d'avance, un duel qui l'est moins

Le groupe C réunit le Brésil (6e FIFA), le Maroc (7e FIFA), l'Écosse et Haïti. L'identité des deux qualifiés naturels pour les seizièmes de finale ne fait guère de mystère. Mais l'ordre d'arrivée, lui, a tout son importance : le premier du groupe aura un adversaire moins calibré pour la suite.

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Le Maroc arrive dans ce tournoi avec une confiance peu commune pour une équipe africaine. Finalistes de la CAN 2025 à domicile, demi-finalistes du Mondial 2022, les Lions de l'Atlas se présentent en Amérique du Nord avec l'ambition claire de confirmer leur statut de puissance mondiale. En conférence de presse, le capitaine Achraf Hakimi n'a pas mâché ses mots : « On connaît la qualité du Brésil, mais nous aussi on a de la qualité. On est prêt pour faire quelque chose de grand ». Par ailleurs, les Marocains ont déjà battu le Brésil, en match amical (2-1), en mars 2023.

Le sélectionneur Mohamed Ouahbi, lui, a même affirmé avoir étudié les méthodes d'Ancelotti : « Je connais tous ses livres » avant d'éclater de rire, mais le message était envoyé. Toutefois, le Maroc devra faire sans Abde et Aguerd, blessés.

Une Seleção diminuée mais jamais déclassée

Le Brésil lui aussi ne sera pas au complet : Wesley a finalement déclaré forfait pour le tournoi alors que Neymar ratera le duel contre les Marocains à cause de sa blessure au molle. Pourtant, même sans son icône, le onze brésilien reste redoutable : Vinicius Jr, Raphinha, Casemiro, Endrick... La Seleçao veut redorer son blason et retrouver les sommets mondiaux. La Canarinha n'a plus remporté le Mondial depuis 2002 et vise donc une 6ème étoile.

Carlo Ancelotti, lui, a tenu à replacer les attentes à leur juste niveau. Il a reconnu la qualité marocaine et la difficulté de l'affiche, tout en insistant sur le fait que son équipe entrait dans ce tournoi pour le gagner.

Brésil, cauchemar des Africains

Ce Brésil-Maroc, c'est aussi un symbole. D'un côté, la nation la plus titrée de l'histoire du football mondial, portée par la nostalgie du joga bonito et l'obsession d'un sixième titre. De l'autre, une sélection africaine qui refuse désormais le rôle de faire-valoir, qui s'est construite en Europa et en Afrique, et qui entend écrire une nouvelle page de l'histoire du football continental.

Qui sortira en tête du groupe C ? La réponse commence ce soir, dans le New Jersey, devant quelque 80 000 spectateurs et des millions de téléspectateurs à travers le monde. Une chose est sûre : les Lions de l'Atlas ont envoyé un message au Brésil. Il reste à savoir si la Seleção l'a entendu.

Toutefois, il faut souligner que le Brésil est un véritable cauchemar pour l'Afrique en Coupe du monde. En 6 matchs face aux nations africaines, les Brésiliens l'ont emporté 5 fois. Seul le Cameroun (1-0 en 2022), a pu les battre.