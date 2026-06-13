Ile Maurice: Une affaire familiale au coeur d'une enquête policière

Une affaire de vol de bijoux survenue dans une résidence à Piton mobilise actuellement les enquêteurs de la Criminal Investigation Division (CID) de la région. Le préjudice est estimé à environ Rs 150 000, selon la déclaration du propriétaire.

Les faits ont été découverts le 12 juin 2026, aux alentours de 16 h, lorsque le propriétaire, un habitant de Piton âgé de 59 ans, a constaté la disparition de plusieurs objets de valeur conservés dans un meuble de sa cuisine. Selon sa déposition, les bijoux auraient été dérobés progressivement entre le mois de mai 2026 et le jour de la découverte du vol.

Le butin comprend trois bagues en or portant les initiales A.H., une paire de boucles d'oreilles en or ainsi qu'une paire de bracelets en or. L'ensemble des objets n'était pas assuré, a précisé la victime aux enquêteurs.

Dans son témoignage, le quinquagénaire a indiqué nourrir des soupçons à l'égard de membres de son entourage proche. Il met notamment en cause son fils, avec qui il entretiendrait des relations tendues, ainsi que son ex-épouse, qui réside également à Piton. Il affirme par ailleurs avoir été informé que cette dernière se serait rendue à son domicile en son absence, un élément qui retient l'attention des enquêteurs.

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La maison ne dispose pas de système de vidéosurveillance, ce qui complique l'établissement des faits et la reconstitution des événements. Les policiers de la CID, sous la supervision de leurs supérieurs, ont procédé à une inspection des lieux afin de relever d'éventuels indices exploitables.

À ce stade, aucune arrestation n'a été effectuée. L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes du vol et d'identifier le ou les auteurs présumés.

Cette affaire, qui semble mêler tensions familiales et disparition progressive de biens précieux, demeure entourée de zones d'ombre. Les enquêteurs privilégient toutes les pistes et appellent à la prudence dans l'attente de nouveaux éléments.