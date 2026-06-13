Ethiopie: Une faction du TPLF pourrait replonger le nord du pays dans la guerre, avertit un ancien responsable du Tigray

Addis-Abeba — Une faction issue du Front populaire de libération du Tigray (FPLT), accusée d'avoir illégalement évincé l'administration régionale intérimaire, suit une trajectoire susceptible de replonger le nord de l'Éthiopie dans un cycle de conflit destructeur, a averti le professeur Kindeya Gebrehiwot, ancien chef du secrétariat du Cabinet de la première administration intérimaire du Tigray.

Appelant les gouvernements, les organisations régionales et les partenaires de développement à adopter une position plus résolue face à ceux qui compromettent le processus de paix au Tigray, il a précisé que le groupe cherchant à semer l'instabilité ne représente pas l'ensemble du FPLT.

« Afin de rétablir les faits », a-t-il déclaré, « le FPLT est aujourd'hui fragmenté en plusieurs groupes. L'un d'eux, que je considère comme un groupe criminel, a récemment mené un coup de force contre l'administration régionale intérimaire. Ce groupe continue de susciter de graves préoccupations pouvant conduire à une confrontation. »

Le professeur a averti que « la situation actuelle est extrêmement préoccupante, car ce groupe semble dépendre d'un contexte de conflit ».

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Dans un entretien exclusif accordé à ENA, le professeur Kindeya a salué la retenue du gouvernement éthiopien dans la préservation du processus de paix et a souligné l'opposition croissante de la population du Tigray à toute reprise des hostilités.

Selon lui, cette faction s'est constamment opposée à la mise en oeuvre de l'Accord de Pretoria et a tenté d'entraver les différentes administrations intérimaires mises en place pour soutenir le redressement, la réforme de la gouvernance et la normalisation politique dans la région après la guerre.

Le groupe s'est opposé à l'administration dirigée par Getachew Reda, premier administrateur en chef intérimaire, ainsi qu'à celle du lieutenant-général Tadesse Werede, bien qu'il ait initialement soutenu sa nomination.

« Le modèle reste le même », a-t-il expliqué. « Chaque fois qu'une occasion se présente de renforcer la paix, la reconstruction et la stabilité institutionnelle, ils cherchent à créer des obstacles et à maintenir un climat de confrontation. »

Il a souligné que les questions politiques, administratives et frontalières non résolues doivent être traitées par le dialogue, les mécanismes constitutionnels et les institutions démocratiques plutôt que par des moyens militaires.

Exprimant son inquiétude face aux récentes activités de cette faction du FPLT, le professeur Kindeya a également alerté sur des informations faisant état de recrutements militaires forcés dans certaines zones du Tigray.

Selon lui, des jeunes seraient arrêtés puis envoyés dans des camps d'entraînement contre leur volonté.

Il a toutefois indiqué que les efforts visant à recruter massivement des jeunes sur une base volontaire ont largement échoué, ce qui témoigne du rejet populaire d'un retour à la guerre.

« De nombreux jeunes refusent la perspective d'un nouveau conflit. Un sentiment se renforce dans l'ensemble du Tigré : une nouvelle guerre serait catastrophique pour la région », a-t-il déclaré.

Évoquant les conséquences dévastatrices du conflit de deux ans dans le nord de l'Éthiopie, le professeur Kindeya a souligné que le Tigré demeure fragile sur les plans économique et social et ne peut supporter une nouvelle confrontation militaire.

« Tigray a déjà payé un prix extrêmement lourd. La région devrait désormais se concentrer sur la réhabilitation, la reconstruction et la guérison plutôt que de replonger dans la guerre », a-t-il ajouté.

Mettant également en garde contre des tentatives de déstabilisation venant de l'extérieur, le professeur s'est inquiété de ce qu'il a qualifié d'efforts visant à nouer des alliances avec des acteurs hostiles à la paix, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Éthiopie.

Concernant la prétendue alliance Tsimdo, il a indiqué que certains acteurs encourageaient des arrangements susceptibles d'aggraver les tensions et de compromettre la stabilité du pays.

Le professeur a insisté sur le fait que toute tentative visant à raviver le conflit doit être rejetée sans ambiguïté par l'ensemble des parties attachées à la paix régionale.

« Une paix durable doit prévaloir dans la région », a-t-il affirmé. « Nous devons condamner fermement ces alliances contre nature. Ayant vécu les conséquences de la guerre, je mesure l'ampleur des souffrances qu'elle a infligées au Tigray. »

Il a averti que toute ingérence extérieure dans les conflits locaux pourrait transformer les tensions internes en une crise régionale plus large, avec des conséquences majeures pour la Corne de l'Afrique.

Évoquant le rôle de la communauté internationale, le professeur Kindeya a exhorté les gouvernements, les organisations régionales et les partenaires de développement à adopter une attitude plus ferme envers les individus qui compromettent le processus de paix.

« La communauté internationale doit nommer clairement les responsables », a-t-il déclaré. « Ceux qui cherchent à raviver le conflit doivent être identifiés et tenus personnellement responsables de leurs actes. »

La préservation des acquis de l'Accord de Pretoria exige, selon lui, une vigilance constante de la communauté internationale ainsi qu'un soutien continu au dialogue politique pacifique.

Le professeur a décrit l'Accord de Pretoria comme une occasion historique de tourner la page du conflit et de construire un avenir fondé sur la reconstruction, le développement et la réconciliation.

« L'avenir de l'Éthiopie dépend de la paix », a-t-il conclu. « Le moment est venu de privilégier la reconstruction, le développement et la réconciliation nationale plutôt que de s'engager dans une nouvelle guerre. »