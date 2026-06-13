Ethiopie: Plus de 8 milliards de jeunes plants prêts pour la campagne de plantation du programme « Empreinte verte », annonce le PM Abiy

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que plus de 8 milliards de jeunes plants ont été produits et sont désormais prêts pour la saison de plantation du programme « Héritage vert ».

Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a affirmé que les préparatifs de la saison étaient achevés, tout en soulignant l'importance d'un engagement collectif afin de « planter l'espoir d'un avenir plus vert ».

Au cours des sept dernières années, les campagnes de mobilisation populaire ont permis d'élargir considérablement le couvert forestier national, entraînant une hausse marquée du taux de couverture forestière, passé de 17,2 % en 2019 à 24 %.

L'orientation stratégique de l'initiative met désormais l'accent sur l'intégration d'arbres fruitiers tels que l'avocatier, le manguier, le papayer et le pommier, contribuant ainsi à renforcer la nutrition locale et à générer des revenus d'exportation.

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Le programme continue d'avancer vers l'atteinte de ses ambitieux objectifs nationaux grâce à des campagnes de plantation successives menées sur plusieurs années.

Dès sa première année, en 2019, la campagne a mobilisé avec succès 20 millions de citoyens et établi un record en mettant en terre 350 millions de jeunes plants en une seule journée.

Le 31 juillet 2025, sous le slogan « Renouveau par la plantation », le pays a franchi une étape mondiale remarquable en mobilisant 27,7 millions de citoyens pour planter 714,7 millions de jeunes plants en 12 heures.

Cette journée historique de plantation a porté à 48 milliards le nombre total de jeunes plants mis en terre, rapprochant ainsi le pays de son objectif final de 50 milliards.

Sur le plan international, l'initiative Héritage vert a renforcé la solidarité panafricaine en fournissant des millions de jeunes plants résistants aux changements climatiques à plusieurs pays voisins, notamment Djibouti, le Soudan du Sud et le Kenya.