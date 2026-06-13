Addis-Abeba — Selon des chercheurs, le peuple éthiopien a confirmé son engagement en faveur de l'instauration d'un système politique stable et d'un système démocratique avancé lors des récentes 7èmes élections générales.

Les 7èmes élections générales en Éthiopie, pour lesquelles plus de 54 millions de citoyens étaient enregistrés sur les listes électorales, se sont déroulées le 1er juin 2026.

D'après les chercheurs, la participation massive des citoyens à ce scrutin contribuera à consolider le système démocratique et à poser les fondements d'une nation forte.

Dans une interview exclusive accordée à ENA, les chercheurs ont indiqué que l'implication à toutes les étapes du processus électoral a montré que le pouvoir politique ne peut être obtenu que par des élections démocratiques.

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Daniel Amente, chercheur en développement institutionnel et gouvernance à l'Institut d'études politiques, a affirmé que ces élections étaient historiques, puisque les citoyens ont librement choisi le parti pour lequel ils souhaitaient voter.

L'ensemble du processus électoral a été remarquable, caractérisé par une forte mobilisation citoyenne et un niveau élevé de participation, a-t-il précisé.

Tesfaye Jima, maître de conférences et chercheur en fédéralisme et gouvernance à l'Université d'Addis-Abeba, a déclaré que cette élection démontrait la capacité de la démocratie à gérer les divergences d'idées, d'opinions et de programmes politiques.

La pérennité et le progrès continu d'un pays reposent sur le renforcement des institutions démocratiques, a souligné le chercheur, ajoutant que l'appui et l'implication des différentes parties prenantes demeurent essentiels à l'enracinement de la culture démocratique.

Le chercheur a également salué l'apport des représentants des partis politiques qui ont contribué au déroulement pacifique et démocratique du scrutin.

Selon lui, les citoyens ont surtout démontré leur détermination à bâtir un système politique stable et un système démocratique avancé en Éthiopie à travers cette élection.