Cote d'Ivoire: Violences basées sur le genre - Le pays lance un engagement national pour briser le silence

La Côte d'Ivoire renforce son dispositif de lutte contre les violences basées sur le genre (VBG). Ce samedi 13 juin 2026, à l'Auditorium du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, les autorités ivoiriennes ont procédé au lancement officiel de l'Engagement national contre les violences basées sur le genre, une initiative destinée à mobiliser l'ensemble des acteurs de la société autour de la protection des femmes et des filles.

La cérémonie a réuni de nombreuses personnalités, des partenaires institutionnels, des organisations de la société civile ainsi que des citoyens venus témoigner leur adhésion à cette cause devenue un enjeu majeur de cohésion sociale et de développement humain.

Dans son intervention, le haut représentant de l'État a salué cette initiative portée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré. Il a rendu hommage à son engagement constant en faveur de la promotion des droits des femmes, de la protection des victimes et de la prévention des violences sous toutes leurs formes.

« Je tiens à féliciter ma jeune soeur, Madame Nassénéba Touré, pour cette initiative et pour son engagement constant en faveur de la protection des femmes et de la défense des droits des survivantes », a-t-il déclaré devant l'assistance.

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Cette rencontre a également permis de fédérer plusieurs institutions nationales et partenaires techniques engagés dans la lutte contre les VBG. Les participants ont marqué leur adhésion à cette dynamique collective à travers l'adoption d'une déclaration nationale, présentée comme une étape importante dans le renforcement des actions de prévention, de sensibilisation et de prise en charge des victimes.

Pour les initiateurs, cette déclaration traduit la volonté commune de faire reculer durablement les violences faites aux femmes et aux filles, qui continuent d'affecter des milliers de personnes et de compromettre leur épanouissement social, économique et psychologique.

Au-delà des engagements institutionnels, les autorités ont insisté sur la nécessité d'une mobilisation de tous les citoyens. La lutte contre les violences basées sur le genre ne saurait être l'affaire exclusive des pouvoirs publics ou des organisations spécialisées. Elle exige l'implication des familles, des communautés, des leaders d'opinion, des jeunes et de l'ensemble de la société.

À cet effet, un appel solennel a été lancé à la population afin que chacun contribue à faire de la tolérance zéro face aux violences basées sur le genre une réalité quotidienne.

À travers cette initiative nationale, la Côte d'Ivoire réaffirme son ambition de bâtir une société plus juste, plus inclusive et plus protectrice, où chaque femme et chaque fille pourra vivre en sécurité, dans le respect de sa dignité et de ses droits fondamentaux.