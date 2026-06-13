Cote d'Ivoire: Bac 2026 à Sakassou - Avec son bébé dans les bras, Anicette poursuit son rêve de réussite

Selon une dépêche de l'Agence ivoirienne de presse (AIP), une candidate allaitante a marqué les épreuves orales du baccalauréat 2026 à Sakassou en se présentant aux examens accompagnée de son nourrisson. Une situation qui témoigne de sa détermination à poursuivre ses études malgré les exigences de la maternité.

Du 8 au 12 juin 2026, Kouamé N'Guessan Anicette, élève en classe de terminale au Lycée moderne de Sakassou, a participé aux épreuves orales du baccalauréat session 2026. La jeune mère s'est présentée aux différentes évaluations avec son bébé âgé de quelques mois, suscitant admiration et encouragements au sein du centre d'examen.

D'après les informations rapportées par l'AIP, la candidate a subi successivement les épreuves de français, d'espagnol et d'anglais prévues dans le cadre des examens oraux. Malgré les contraintes liées à sa situation, elle a accompli toutes les formalités requises avant son passage devant les examinateurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon des témoignages recueillis sur place, la jeune femme est arrivée seule au centre d'examen avec son nourrisson. En l'absence d'un accompagnateur, elle a bénéficié de la solidarité du personnel administratif. Des membres du secrétariat du centre lui ont apporté leur assistance en gardant temporairement l'enfant pendant certaines étapes de son parcours entre les salles d'interrogation et les espaces d'attente.

La présence du bébé n'a toutefois pas perturbé le déroulement normal des évaluations. Comme les autres candidats, Kouamé N'Guessan Anicette a participé aux épreuves dans le respect des dispositions prévues par l'organisation de l'examen.

Au-delà du fait divers, cette situation met en lumière la persévérance de certaines jeunes filles qui, malgré les défis liés à la grossesse ou à la maternité, poursuivent leur parcours scolaire avec détermination.

Elle rappelle également l'importance de l'accompagnement et de la solidarité dans le milieu éducatif.

La candidate se prépare désormais à affronter les épreuves écrites du baccalauréat, prévues du 15 au 19 juin 2026. Au total, 531 candidats sont attendus dans l'unique centre d'examen de Sakassou pour cette étape décisive qui ouvre les portes de l'enseignement supérieur.

Par ailleurs, toujours selon l'AIP, les épreuves orales de cette session ont enregistré la participation de cinq candidates enceintes dans le département de Sakassou, preuve que de nombreuses jeunes femmes continuent de croire en l'éducation comme levier de réussite et d'émancipation.