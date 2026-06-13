Cote d'Ivoire: Église de pentecôte internationale du pays - Le secteur de Cocody organise sa Journée carrière 2026 le 18 juillet prochain

L'Église de pentecôte internationale de Côte d'Ivoire (Epici), secteur de Cocody, organise la deuxième édition de sa Journée Carrière, prévue le samedi 18 juillet 2026, au temple de l'église sis à Abidjan-Cocody II Plateaux, autour du thème : « Construire sa carrière dans les métiers du futur ». L'information a été annoncée le 12 juin 2026 à travers une publication diffusée sur les réseaux sociaux de l'Epici Cocody.

Serge Anoman, l'un des organisateurs de l'événement, est revenu sur les enjeux de cette initiative dédiée à la jeunesse. Il a indiqué que le choix du thème répond aux profondes mutations que connaît le marché de l'emploi. « Les métiers évoluent rapidement sous l'effet de la technologie, de la transition énergétique et de l'innovation. Nous voulons aider les jeunes à anticiper ces changements afin qu'ils puissent construire une carrière durable et compétitive », explique-t-il.

L'événement mettra particulièrement l'accent sur l'Intelligence artificielle, les énergies renouvelables et la mécatronique, trois secteurs identifiés comme porteurs d'opportunités. Pour Serge Anoman, ces domaines représentent désormais des leviers majeurs d'employabilité et d'entrepreneuriat pour la jeunesse.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà des échanges théoriques, les participants repartiront avec des outils pratiques pour mieux orienter leur parcours professionnel. « Ils découvriront les compétences à développer, les formations à privilégier et les stratégies concrètes pour réussir leur insertion professionnelle », souligne l'organisateur.

Cette deuxième édition enregistrera la participation de spécialistes de l'IA, d'ingénieurs, de recruteurs, de responsables des ressources humaines, d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise. L'Epici prévoit également de développer, après l'événement, un réseau d'accompagnement destiné à faciliter l'accès aux formations, aux stages et au mentorat.