Cote d'Ivoire: San Pedro - Quatre morts sur les routes en une semaine, les autorités sonnent l'alerte

Face à la recrudescence des accidents de la circulation ayant causé la mort de quatre personnes en seulement une semaine, les autorités administratives de San Pedro ont lancé un nouvel appel à la prudence et à la responsabilité des usagers de la route, particulièrement en cette période de fortes pluies. Cet appel a été formulé lors du lancement de la 41e édition de la Semaine nationale de sécurité routière, observée du 3 au 10 juin, autour du thème : « Conduite par temps de pluie : précautions à prendre ».

Le commissaire Jacques Boris Wodié, représentant la cellule opérationnelle, a exprimé son inquiétude face au bilan enregistré au cours des premiers jours du mois de juin. Il a regretté les quatre décès liés aux accidents de la route et exhorté les conducteurs à mettre en pratique les consignes de sécurité régulièrement diffusées dans le cadre de cette campagne nationale.

Du côté de la direction régionale des Transports et des Affaires maritimes représenté par Aké Franck Innocent, l'on a relayé les mêmes messages de prévention en invitant conducteurs de véhicules de transport, automobilistes et motocyclistes à faire preuve d'une vigilance accrue sur les axes routiers.

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En temps de pluie, il est notamment demandé aux usagers de la route de réduire la vitesse, de respecter les distances de sécurité, d'éviter les freinages brusques, d'utiliser les feux de croisement et de se méfier des flaques d'eau pouvant masquer des nids-de-poule ou provoquer des défaillances mécaniques.

Au-delà du comportement au volant, les conducteurs sont également invités à effectuer un contrôle rigoureux de leur véhicule avant tout déplacement en période pluvieuse. Pneus, freins, essuie-glaces, feux, batterie, système de désembuage, rétroviseurs, direction et amortisseurs figurent parmi les éléments à vérifier pour garantir une circulation en toute sécurité.

Pour sa part, Koné Ibrahim Khalil, représentant la section régionale du Haut conseil du patronat des entreprises de transports routiers, s'est dit satisfait des actions de sensibilisation entreprises par le gouvernement. Aussi, a-t-il appelé les transporteurs à changer leurs habitudes de conduite et s'est engagé à relayer les messages de prévention auprès de ses collègues.