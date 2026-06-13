Congo-Kinshasa: Beni - Le Parlement d'enfants s'inquiète de l'exploitation économique des enfants

Le Parlement d'enfants se dit préoccupé par l'exploitation économique des enfants dans la région de Beni (Nord-Kivu). Cette déclaration a été faite à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants, célébrée chaque année le 12 juin.

Les autorités ainsi que les parents doivent redoubler d'efforts pour garantir la sécurité des enfants et assurer leur protection au sein des familles, afin d'éviter de les exposer à des travaux dangereux ou inadaptés à leur âge. C'est ce qu'a indiqué Georges Ngumairi, président du Parlement des enfants dans la ville de Beni, estimant que la situation est aggravée par l'instabilité dans la région :

« Le droit de tous ces enfants est tellement violé parce qu'il y a la guerre. Et d'après les enquêtes que nous avons déjà menées, la plupart de ces enfants sont des déplacés, certains de ces enfants sont des orphelins, mais aussi des orphelins à la suite de la situation que nous traversons ici dans l'Est du pays avec la situation des massacres, les autres qui ont fui leurs milieux sous occupation du M23 et ces enfants se retrouvent ici, semblent être seuls ».

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A cet effet, il a appelé les autorités congolaises à s'impliquer dans la sécurité de la région. Selon lui, s'il y a la sécurisation de toute la région, « on ne verra plus des enfants déambuler en vile avec des colis des marchandises à vendre sur leurs têtes ».

Les parents doivent aussi prendre conscience qu'en envoyant leurs enfants dans la rue, ils les exposent à plusieurs dangers. « Il y a des cas de recrutement des enfants dans des groupes des forces armées, il y a des cas de kidnappings. Alors. Pour que ces enfants ne soient pas exposés à tous ces dangers, vaut mieux de les garder et les protéger à la maison », a insisté Georges Ngumairi.