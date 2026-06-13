Congo-Kinshasa: Le Président Félix Tshisekedi lance 'RDC-PASS', l'identité numérique unique pour chaque congolais

Dans le cadre du processus de numérisation des services publics, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé, ce samedi 13 juin 2026, au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale (CCAPAC), le nouveau système national d'identification numérique dénommé « RDC-Pass ».

Cette initiative du Gouvernement vise à doter chaque citoyen d'un identifiant numérique personnel unique, fiable, sécurisé et gratuit lui permettant d'accéder plus facilement à différents services publics numériques de l'État notamment le passeport, le permis de conduire, etc.

Des services financiers et sociaux sont également couverts par le RDC Pass.

« Le RDC-Pass n'est pas une carte d'identité nationale. Il ne la remplace pas et ne se substitue ni aux institutions compétentes, ni aux documents officiels prévus par nos lois et règlements », a prévenu le Président de la République dans son allocution.

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Le Chef de l'État a assuré que cette réforme vise à simplifier, clarifier et sécuriser les démarches des citoyens. « À terme, nos compatriotes ne devront plus fournir les mêmes informations à plusieurs administrations, ni subir les lenteurs liées au cloisonnement des services publics », a-t-il annoncé.

Le Président Tshisekedi a instruit le Gouvernement notamment, de « garantir l'interopérabilité entre les administrations afin de mettre fin à la multiplication de plateformes isolées, coûteuses et peu efficaces ».

Enfin, il a invité les Congolais à s'approprier le RDC-Pass avec confiance et responsabilité. « Cette réforme est conçue pour vous. Elle vise à rapprocher davantage l'État du citoyen, à simplifier vos démarches administratives, à sécuriser votre identité numérique et à améliorer progressivement votre accès aux services publics », a-t-il dit.

Le déploiement du RDC-Pass, qui débute dès lundi prochain, se fera progressivement à travers le pays. Il est considéré comme l'un des projets phares de « DRC Digital Nation 2030 », une vision portée par le Président Tshisekedi visant à faire de la République démocratique du Congo une nation numérique moderne et un hub technologique majeur en Afrique d'ici 2030.

« Ce que nous lançons aujourd'hui n'est pas un aboutissement. C'est la première étape de la digitalisation des services publics. La fondation est posée. L'édifice, nous l'élèverons ensemble, service après service, dans un processus de digitalisation coordonné et cohérent », a déclaré le ministre de l'Économie numérique, Augustin Kibassa.

La cérémonie s'est clôturée par la visite, effectuée par le Président de la République, d'un stand de démonstration consacré au fonctionnement du RDC-Pass.