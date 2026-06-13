Tunisie: Karate One-Premier League - Wafa Mahjoub décroche le bronze à Rabat

La tunisienne Wafa Mahjoub (-61 kg) a décroché la médaille de bronze aprés sa défaite en demi-finale de sa catégorie, ce samedi, devant la marocaine Ben Chebab Sawssan (0-7), lors de l'étape de Rabat de la Karate One-Premier League qui a démarré hier, vendredi, au Maroc.

Lors de son parcours, la karateka tunisienne a dominé le groupe 6 en réalisant un sans faute, grâce à ses victoires acquises respectivement contre l'égyptienne Noursine Ali (8-4), la Latvienne Girvica Beata (4-4 avec avantage Senshu) et l'allemande Doaa Rabhi (8-0), outre un nul concédé face à la Bélarusse Azarava Maryia (0-0).

Ses compatriotes Israa Bettaieb (-68 kg) et Chahinaz Jami (-68 kg) ont toutes deux échouées à atteindre les quarts de finale.

Pour rappel, la sélection tunisienne est représentée à l'étape de Rabat de la Karate One-Premier League, ultime rendez-vous du circuit mondial 2026, avec trois athlètes : Wafa Mahjoub (-61 kg), Israa Bettaïeb (-68 kg) et Chahinez Jami (-68 kg).

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La Karate One-Premier League comprend quatre étapes annuelles. La sélection tunisienne a participé cette saison aux rendez-vous d'Istanbul, en janvier, puis de Rome, en mars ; avant de faire l'impasse sur l'étape de Leshan (Chine), disputée en avril dernier. L'étape de Rabat vient ainsi clôturer la saison.

Réservée aux karatékas classés au-delà de la 32e place mondiale dans leur catégorie de poids, la Karate One-Premier League constitue une opportunité importante pour engranger des points en vue d'améliorer le classement international.

Les représentants tunisiens auront encore plusieurs échéances au programme cette année, notamment les Championnats du monde cadets, juniors et U21 (messieurs et dames) prévus en octobre prochain à Bologne (Italie), ainsi que les Championnats d'Afrique seniors, programmés en septembre 2026 à Oran (Algérie) ; outre les Jeux méditerranéens de Tarente (Italie), le même mois.