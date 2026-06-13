Afrique: Maurice Revello - La Tunisie U23 termine vice-championne après sa défaite contre le Portugal

13 Juin 2026
La Presse (Tunis)

La sélection tunisienne U23 de football a terminé 2e de la 52e édition du tournoi Maurice Revello de Toulon, en France, avoir s'être inclinée en finale devant l'équipe U20 du Portugal.

Les buts de la rencontre ont été marqués par Fabio Balde à la 23e et Rafael Nel de la 90e+6.

La 3e place du tournoi est revenue à la Côte d'Ivoire qui a disposé de l'équipe du RD Congo U20 (3-1).

Les Aiglons de Carthage avaient terminé premiers du groupe A avec 7 points, après avoir, respectivement, dominé son homologue de la RD Congo (3-0), essuyé la défaite devant l'Arabie Saoudite U21 (1-3) et disposé de l'équipe de Chine U20 (3-0).

Le Groupe B est composé du Canada, de la Côte d'Ivoire, du Japon, du Portugal et du Venezuela.

Ce tournoi s'inscrit dans le cadre de la préparation des Aiglons de Carthage aux prochaines échéances continentales et internationales, dont notamment les éliminatoires de la CAN-2027, qualificative aux Jeux olympiques de Los Angeles-2028.

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